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≡ На манеже снова те же - 70-летие ССГПО с размахом отпразднуют в Рудном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49577
На манеже снова те же - 70-летие ССГПО с размахом отпразднуют в Рудном
Отправлено: 10.07.24 - 16:33
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В анонсе указано, что программа, приуроченная ко Дню металлурга, будет состоять из двух частей. 20 июля днём - праздничная программа для детей, а вечером на центральной площади выступят сразу 5 звезд казахстанской эстрады.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1422
Re: На манеже снова те же - 70-летие ССГПО с размахом...
Отправлено: 10.07.24 - 16:33
#1
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Судя по певцам,совсем дела плохи у комбината..
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
878
Re: На манеже снова те же - 70-летие ССГПО с размахом...
Отправлено: 10.07.24 - 16:34
#2
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Цитата:
В списке звездных гостей певцы Казыбек Курайыш, Асха Принц, Мирас Жугунусов, Назима и Jah Khalib


Кто все эти люди? Звёздные гости, хоссспади)
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6271
На манеже снова те же - 70-летие ССГПО с размахом отпразднуют в Рудном
Отправлено: 10.07.24 - 16:45
#3
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Цитата//списке звездных гостей певцы Казыбек Курайыш, Асха Принц, Мирас Жугунусов, Назима и Jah Khalib.//

Эти вышеперечисленные работники работающие в сфере эстрадного жанра, действительно - ЗВЁЗДЫ ??

В моём понимании звезда - это Роза Рымбаева - обладательница Гран при Сопота; Алла Борисовна- тоже обладательница Гран при Сопота- они оба имеют звание Народных артистов. Кайрат Нуртас- не имеет НИКАКИХ звании, но имеет неофициальный статус- народного артиста; его песни - пользуются поистине народной популярностью, даже украинцы перепевают его хит "Сене суемен" на свой украинский язык- звучит необычно интересно.
Даже Димаш- при своей уникальности своего голоса - не имеет звания народного, потому что его песни НЕ СНИСКАЛИ признания среди ПРОСТОГО народа из-за сложности их восприятия. Он не пользуется такой огромной массовой популярностью среди народа как Кайрат Нуртас- из-за невольного артистического, профессионального снобизма, как говорят- он не свой парень, в доску, хотя его заслуги в части представления своей страны за рубежом и поднятия имиджа страны, несомненно высоки, но охлосу этого не нужно- ему нужны Шудын боенда; Кызыл Орек; Балкия и прочий легкомысленный и необременительный музон из разряда - БАБЛ ГАМ РОК.

[Исправлено: ACROS, 10.07.2024 - 17:50]
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
870
Re: На манеже снова те же - 70-летие ССГПО с размахом...
Отправлено: 10.07.24 - 17:26
#4
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Jah Khalib известный чел. Вы наверняка слышали его вещи... А вот остальные, но в принципе, тут одни старперы, как и я, молодежь им как и мне безразличны...
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Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
144
Re: На манеже снова те же - 70-летие ССГПО с размахом...
Отправлено: 10.07.24 - 18:06
#5
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Той-бизнес, ССГПО мельчает
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