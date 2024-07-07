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халявщиков

Цитата:Насчёт халявщиков- можно поспорить, но я точно знаю что ВСЕ судьи БЕРУТ, нет НИ ОДНОГО судьи который бы не взял.У них, как кстати и у гос.служащих корпуса "А" и "Б" - не взять - это моветон.Не взял - значит - ты - ЛУЗЕР.Впрочем- это относиться не только к судейскому корпусу, но и ко всему чиновьечему Казахстану.Сама система, сама аура судейского корпуса созданная за 30 лет Егимендыка небезизвестным и всеми любимым Елбасы, предполагает только и только - БРАТЬ, БРАТЬ и ещё раз БРАТЬ. И притом не только - БРАТЬ, но и передавать часть НАВЕРХ.Иначе ты - БЕЛАЯ ВОРОНА и тебе НЕТ места среди этой дружной братии и они выживут белую ворону.