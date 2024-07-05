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ACROS:

Все должны помнить: - у власти, причём у любой, руки всегда длинные и ЛЕДОРУБОВ на всех хватит. Пусть Аблязов спит и дрожит за свою жизнь. И 6 ярдов ему не помогут.

Цитата:Да ничего не будет. Помнится старая власть (при НАНе) немного обделалась с его женой Шалабаевой. Макаронники пальцем пригрозили и кочевники сдулись.Так и Аблязова не тронут. Париж пострашнее Рима будет. А у всех заинтересованных лиц активы и родня в импортных странах...