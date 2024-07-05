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≡ «Критиковал и Старый, и Новый Казахстан» - Акция памяти Айдоса Садыкова прошла в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49577
«Критиковал и Старый, и Новый Казахстан» - Акция памяти Айдоса Садыкова прошла в Костанае
Отправлено: 05.07.24 - 18:09
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Шестеро жителей города сегодня, 5 июля, возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий в парке Победы, а также разместили на нем две фотографии погибшего в Киеве автора YouTube-канала «Бәсе».
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
193
Re: «Критиковал и Старый, и Новый Казахстан» - Акция памяти...
Отправлено: 05.07.24 - 18:09
#1
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Зинченко готов любое лыко в строку вставить ! Лишь бы засветиться перед своими хозяевами, что он тут как тут, суетится, старается 30 сребреников отработать.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16278
Re: «Критиковал и Старый, и Новый Казахстан» - Акция памяти...
Отправлено: 05.07.24 - 18:12
#2
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человеку который вкинул ролик о том что якобы на границе российские войска вошли в кост область у нас тут акции памяти устраивают)))

и пришли одни штатные хайпажоры почтить хайпажора и провокатора.

то есть одно к одному тянется.
Цитата:
Филипповна:
Зинченко готов любое лыко в строку вставить ! Лишь бы засветиться перед своими хозяевами,


если завтра токаев скажет что есть ховно-плохо, он будет назло его есть
лишь бы в СМИ показали
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39388
Re: «Критиковал и Старый, и Новый Казахстан» - Акция памяти...
Отправлено: 06.07.24 - 13:24
#3
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Наконец то последнего критика власти убили, надо делать той на всю страну
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6271
Re: «Критиковал и Старый, и Новый Казахстан» - Акция памяти...
Отправлено: 08.07.24 - 00:14
#4
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Цитата:
abaika95:


Все должны помнить: - у власти, причём у любой, руки всегда длинные и ЛЕДОРУБОВ на всех хватит. Пусть Аблязов спит и дрожит за свою жизнь. И 6 ярдов ему не помогут.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1876
Re: «Критиковал и Старый, и Новый Казахстан» - Акция памяти...
Отправлено: 08.07.24 - 12:02
#5
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Цитата:
YouTube-канала «Бәсе».

Этот канал смотрят пенсионеры которые верят в любую фейковую информацию типа о том, что государством введена разовая выплата в размере 50 тысяч тенге гражданам пенсионного возраста, чья пенсия составляет менее 140 тысяч тенге, и ведь ходят в сберкассу и требуют выплат..
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
870
Re: «Критиковал и Старый, и Новый Казахстан» - Акция памяти...
Отправлено: 08.07.24 - 13:29
#6
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Цитата:
111:
Наконец то последнего критика власти убили, надо делать той на всю страну


Однако вы кровожадный. Как так? Посмотрел его видео. Чел же продвигал жовто блакитную повестку, был с вами так сказать по одну сторону баррикад. А вы о тое. Слов нет...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
870
Re: «Критиковал и Старый, и Новый Казахстан» - Акция памяти...
Отправлено: 08.07.24 - 13:34
#7
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Цитата:
ACROS:
Все должны помнить: - у власти, причём у любой, руки всегда длинные и ЛЕДОРУБОВ на всех хватит. Пусть Аблязов спит и дрожит за свою жизнь. И 6 ярдов ему не помогут.


Да ничего не будет. Помнится старая власть (при НАНе) немного обделалась с его женой Шалабаевой. Макаронники пальцем пригрозили и кочевники сдулись.
Так и Аблязова не тронут. Париж пострашнее Рима будет. А у всех заинтересованных лиц активы и родня в импортных странах...
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6271
«Критиковал и Старый, и Новый Казахстан» - Акция памяти Айдоса Садыкова прошла в Костанае
Отправлено: 10.07.24 - 17:06
#8
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Цитата:
mks2703:
Да ничего не будет. П


Не думаю: - при ОСТРОЙ необходимости власть и своих убирает и причём БЕЗ СОЖАЛЕНИЯ( Рахат Алиев; Заманбек Нуркадилов - эти люди были членами Семьи). Что такое - ПОЛИТИКА- концентрированное скопление денежной массы в тех или иных руках и требующее их ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ.
Просто пока НЕТ такой острой НЕОБХОДИМОСТИ в устранении Аблязовых и прочих критиков существующего режима власти. Значит: - они УСТРАИВАЮТ нынешную власть в том виде в каком существуют.
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