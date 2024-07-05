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«Критиковал и Старый, и Новый Казахстан» - Акция памяти Айдоса Садыкова прошла в Костанае
«Критиковал и Старый, и Новый Казахстан» - Акция памяти Айдоса Садыкова прошла в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49577
«Критиковал и Старый, и Новый Казахстан» - Акция памяти Айдоса Садыкова прошла в Костанае
Отправлено: 05.07.24 - 18:09
Шестеро жителей города сегодня, 5 июля, возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий в парке Победы, а также разместили на нем две фотографии погибшего в Киеве автора YouTube-канала «Бәсе».
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 193
Re: «Критиковал и Старый, и Новый Казахстан» - Акция памяти...
Отправлено: 05.07.24 - 18:09
Зинченко готов любое лыко в строку вставить ! Лишь бы засветиться перед своими хозяевами, что он тут как тут, суетится, старается 30 сребреников отработать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16278
Re: «Критиковал и Старый, и Новый Казахстан» - Акция памяти...
Отправлено: 05.07.24 - 18:12
человеку который вкинул ролик о том что якобы на границе российские войска вошли в кост область у нас тут акции памяти устраивают)))
и пришли одни штатные хайпажоры почтить хайпажора и провокатора.
то есть одно к одному тянется.
Цитата:
если завтра токаев скажет что есть ховно-плохо, он будет назло его есть
лишь бы в СМИ показали
и пришли одни штатные хайпажоры почтить хайпажора и провокатора.
то есть одно к одному тянется.
Цитата:
Филипповна:
Зинченко готов любое лыко в строку вставить ! Лишь бы засветиться перед своими хозяевами,
Зинченко готов любое лыко в строку вставить ! Лишь бы засветиться перед своими хозяевами,
если завтра токаев скажет что есть ховно-плохо, он будет назло его есть
лишь бы в СМИ показали
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39388
Re: «Критиковал и Старый, и Новый Казахстан» - Акция памяти...
Отправлено: 06.07.24 - 13:24
Наконец то последнего критика власти убили, надо делать той на всю страну
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6271
Re: «Критиковал и Старый, и Новый Казахстан» - Акция памяти...
Отправлено: 08.07.24 - 00:14
Цитата:
Все должны помнить: - у власти, причём у любой, руки всегда длинные и ЛЕДОРУБОВ на всех хватит. Пусть Аблязов спит и дрожит за свою жизнь. И 6 ярдов ему не помогут.
abaika95:
Все должны помнить: - у власти, причём у любой, руки всегда длинные и ЛЕДОРУБОВ на всех хватит. Пусть Аблязов спит и дрожит за свою жизнь. И 6 ярдов ему не помогут.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1876
Re: «Критиковал и Старый, и Новый Казахстан» - Акция памяти...
Отправлено: 08.07.24 - 12:02
Цитата:
Этот канал смотрят пенсионеры которые верят в любую фейковую информацию типа о том, что государством введена разовая выплата в размере 50 тысяч тенге гражданам пенсионного возраста, чья пенсия составляет менее 140 тысяч тенге, и ведь ходят в сберкассу и требуют выплат..
YouTube-канала «Бәсе».
Этот канал смотрят пенсионеры которые верят в любую фейковую информацию типа о том, что государством введена разовая выплата в размере 50 тысяч тенге гражданам пенсионного возраста, чья пенсия составляет менее 140 тысяч тенге, и ведь ходят в сберкассу и требуют выплат..
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 870
Re: «Критиковал и Старый, и Новый Казахстан» - Акция памяти...
Отправлено: 08.07.24 - 13:29
Цитата:
Однако вы кровожадный. Как так? Посмотрел его видео. Чел же продвигал жовто блакитную повестку, был с вами так сказать по одну сторону баррикад. А вы о тое. Слов нет...
111:
Наконец то последнего критика власти убили, надо делать той на всю страну
Наконец то последнего критика власти убили, надо делать той на всю страну
Однако вы кровожадный. Как так? Посмотрел его видео. Чел же продвигал жовто блакитную повестку, был с вами так сказать по одну сторону баррикад. А вы о тое. Слов нет...
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 870
Re: «Критиковал и Старый, и Новый Казахстан» - Акция памяти...
Отправлено: 08.07.24 - 13:34
Цитата:
Да ничего не будет. Помнится старая власть (при НАНе) немного обделалась с его женой Шалабаевой. Макаронники пальцем пригрозили и кочевники сдулись.
Так и Аблязова не тронут. Париж пострашнее Рима будет. А у всех заинтересованных лиц активы и родня в импортных странах...
ACROS:
Все должны помнить: - у власти, причём у любой, руки всегда длинные и ЛЕДОРУБОВ на всех хватит. Пусть Аблязов спит и дрожит за свою жизнь. И 6 ярдов ему не помогут.
Все должны помнить: - у власти, причём у любой, руки всегда длинные и ЛЕДОРУБОВ на всех хватит. Пусть Аблязов спит и дрожит за свою жизнь. И 6 ярдов ему не помогут.
Да ничего не будет. Помнится старая власть (при НАНе) немного обделалась с его женой Шалабаевой. Макаронники пальцем пригрозили и кочевники сдулись.
Так и Аблязова не тронут. Париж пострашнее Рима будет. А у всех заинтересованных лиц активы и родня в импортных странах...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6271
«Критиковал и Старый, и Новый Казахстан» - Акция памяти Айдоса Садыкова прошла в Костанае
Отправлено: 10.07.24 - 17:06
Цитата:
Не думаю: - при ОСТРОЙ необходимости власть и своих убирает и причём БЕЗ СОЖАЛЕНИЯ( Рахат Алиев; Заманбек Нуркадилов - эти люди были членами Семьи). Что такое - ПОЛИТИКА- концентрированное скопление денежной массы в тех или иных руках и требующее их ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ.
Просто пока НЕТ такой острой НЕОБХОДИМОСТИ в устранении Аблязовых и прочих критиков существующего режима власти. Значит: - они УСТРАИВАЮТ нынешную власть в том виде в каком существуют.
mks2703:
Да ничего не будет. П
Да ничего не будет. П
Не думаю: - при ОСТРОЙ необходимости власть и своих убирает и причём БЕЗ СОЖАЛЕНИЯ( Рахат Алиев; Заманбек Нуркадилов - эти люди были членами Семьи). Что такое - ПОЛИТИКА- концентрированное скопление денежной массы в тех или иных руках и требующее их ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ.
Просто пока НЕТ такой острой НЕОБХОДИМОСТИ в устранении Аблязовых и прочих критиков существующего режима власти. Значит: - они УСТРАИВАЮТ нынешную власть в том виде в каком существуют.
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