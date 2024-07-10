Отправлено: - 14:21

Уважаемая редакция "НГ", жители г. Тобыл приглашают вас сегодня в 18 часов по адресу 40 лет Октября, 57 на сход по поводу ремонта дороги, которую не ремонтируют уже около года и обещают еще года три не делать.