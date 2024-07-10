НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Почему убивают молодых ребят в армии Казахстана?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49574
Почему убивают молодых ребят в армии Казахстана?
Отправлено: 10.07.24 - 12:01
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте! Год назад в армии избили до смерти призывника из Атырау. В этом году за 2 недели до присяги после избиения попал в реанимацию и до сих пор в тяжелом состоянии находится призывник из Костаная... До каких пор это будет продолжаться, что парней убивают в армии в мирное время, их калечат, вымогают деньги...
Читать новость

m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
866
Re: Почему убивают молодых ребят в армии Казахстана?
Отправлено: 10.07.24 - 12:01
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про армию Китая стало интересно. Подумал нифига себе - много воды утекло. Погуглил. Всё на месте. Срочная служба есть. 2 года. Вопрос в том, что исходя из численности населения, у них есть выбор отбора.
Но, я бы не стал приводить армию Китая в качестве примера. Китай закрытая страна по факту, и армия не исключение. Думаю неуставняка и там хватает. В любой армии есть неуставняк. Просто в Казахстане, благодаря понтам, менталитету и аульного землячества, это особенно ярко выражено.
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
231
Re: Почему убивают молодых ребят в армии Казахстана?
Отправлено: 10.07.24 - 13:14
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно создавать армию из контрактников из здоровых молодых граждан на платной основе, которая будет уметь воевать в условиях современной войны! Остальных: слабаков использовать поварами, хоз рабочими, понтовитых призывать в строительные войска, других использовать в регионах, где родились или проживают! Таких призывать на 6 месяцев.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16278
Re: Почему убивают молодых ребят в армии Казахстана?
Отправлено: 10.07.24 - 15:41
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В этом году за 2 недели до присяги после избиения попал в реанимацию


Опасно распространять то что ещё не доказано
Денис по тонкому льду ходит)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 65, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 65
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS