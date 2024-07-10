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≡ Казахстанцы жалуются на навязчивые звонки налоговиков из-за декларации: что говорят в КГД
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49574
Казахстанцы жалуются на навязчивые звонки налоговиков из-за декларации: что говорят в КГД
Отправлено: 10.07.24 - 12:53
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В день налогоплательщикам могут поступать до трех звонков с разных номеров с требованием сдать декларацию. Налоговые звонки длятся около 20 секунд и осуществляются в автоматическом режиме.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1454
Re: Казахстанцы жалуются на навязчивые звонки налоговиков из-за...
Отправлено: 10.07.24 - 12:53
#1
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И чего жаловаться?
Там заполнить эту форму в Кабинете налогоплательщика - 10 минут. Отправил и забыл.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
231
Re: Казахстанцы жалуются на навязчивые звонки налоговиков из-за...
Отправлено: 10.07.24 - 12:53
#2
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Налоги будут платить теперь все, даже дети! Наконец-то прекратится хаос с уклоняющимися от уплаты, все будут на контроле. Без этого никак! Кто не платит тот будет наказан. Теперь тех, кто будет выявлять уклоняющихся от уплаты налогов, будут поощрять. Налогообложение возникло еще в 10 веке. Платили пушниной, мясом, рыбой, золотом, серебром, молодыми юношами, девушками, уклоняющихся лишали жизни, продавали в рабство. В связи с этим нужен постоянный жесткий контроль (мониторинг) за налогообложением и применять справедливые наказания, а для этого понадобится рабочая сила из грамотных бухгалтеров. Видимо будут увеличивать рабочие места в фискальных и антикоррупционных органах. Теперь и воров, коррупционеров спецслужбам станет легко вычислить, осталось только к ним применять справедливую кару-смертную казнь и все встанет на свои места. Теперь праздный образ жизни населения порожденный после развала СССР бывшим президентом исчезнет на нет, поскольку все будет на виду контролирующих органов.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
877
Казахстанцы жалуются на навязчивые звонки налоговиков из-за декларации: что говорят в КГД
Отправлено: 10.07.24 - 14:23
#3
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Цитата:
абике:
праздный образ жизни населения порожденный после развала СССР бывшим президентом исчезнет на нет

Мечтать это полезное занятие, воображение стимулирует.
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