Re: Казахстанцы жалуются на навязчивые звонки налоговиков из-за...

Отправлено: - 12:53

Налоги будут платить теперь все, даже дети! Наконец-то прекратится хаос с уклоняющимися от уплаты, все будут на контроле. Без этого никак! Кто не платит тот будет наказан. Теперь тех, кто будет выявлять уклоняющихся от уплаты налогов, будут поощрять. Налогообложение возникло еще в 10 веке. Платили пушниной, мясом, рыбой, золотом, серебром, молодыми юношами, девушками, уклоняющихся лишали жизни, продавали в рабство. В связи с этим нужен постоянный жесткий контроль (мониторинг) за налогообложением и применять справедливые наказания, а для этого понадобится рабочая сила из грамотных бухгалтеров. Видимо будут увеличивать рабочие места в фискальных и антикоррупционных органах. Теперь и воров, коррупционеров спецслужбам станет легко вычислить, осталось только к ним применять справедливую кару-смертную казнь и все встанет на свои места. Теперь праздный образ жизни населения порожденный после развала СССР бывшим президентом исчезнет на нет, поскольку все будет на виду контролирующих органов.