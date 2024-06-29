Re: Андрей КОВАЛЬ: Пенсионная система – реформы неизбежны

Отправлено: - 10:15

Ничего не поделаешь при такой инфляции. За последние годы, людям существенно подняли зарплату, что также способствует инфляции. Интересно в какие инструменты вкладывать? Пенсионный фонд уже "обжегся" с бакинским банком.

Частные фонды? Мы это уже видели. Красивые офисы, машины, небедная жизнь манагеров фонда, и в итоге пришлось отдать деньги государству. Сейчас снова предлагают отдавать деньги частникам, где гарантии?

Выгодно ли НБ делать доходность НПФ выше инфляции?