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≡  Андрей КОВАЛЬ: Пенсионная система – реформы неизбежны
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49573
Андрей КОВАЛЬ: Пенсионная система – реформы неизбежны
Отправлено: 29.06.24 - 10:15
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Очередное «письмо счастья» от ЕНПФ нуждается в детальном анализе. Уровень инфляции в очередной раз обгоняет доходность ЕНПФ. Если честно, то таких управляющих в частных компаниях увольняют без выходного пособия за провал работы. Но тут ситуация другая.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
866
Re: Андрей КОВАЛЬ: Пенсионная система – реформы неизбежны
Отправлено: 29.06.24 - 10:15
#1
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Ничего не поделаешь при такой инфляции. За последние годы, людям существенно подняли зарплату, что также способствует инфляции. Интересно в какие инструменты вкладывать? Пенсионный фонд уже "обжегся" с бакинским банком.
Частные фонды? Мы это уже видели. Красивые офисы, машины, небедная жизнь манагеров фонда, и в итоге пришлось отдать деньги государству. Сейчас снова предлагают отдавать деньги частникам, где гарантии?
Выгодно ли НБ делать доходность НПФ выше инфляции?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15030
Re: Андрей КОВАЛЬ: Пенсионная система – реформы неизбежны
Отправлено: 29.06.24 - 10:35
#2
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Не грузитесь. Живёте сегодня. Путешествия, машины, разные - девочки,наслаждайтесь. Вытаскивайте деньги из под матраса. Всеравно сорок пять раз поменяют правила жить на пенсии)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1454
Re: Андрей КОВАЛЬ: Пенсионная система – реформы неизбежны
Отправлено: 29.06.24 - 11:12
#3
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"Раньше данные поступали 3-6 числа каждого месяца."
...
"Раньше", это когда? Я последний раз получал выписку ещё ДО объединения всех фондов в один. Благо, что я изначально с частниками не связывался... Потому так и остался в ЕНПФ.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4515
Re: Андрей КОВАЛЬ: Пенсионная система – реформы неизбежны
Отправлено: 29.06.24 - 21:57
#4
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Будь на то моя воля, свои пенсионные перевёл бы в доллары и положил на депозит НБ под гарантию государства. По крайней мере, знал бы, что не угорю от инфляции.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1252
Re: Андрей КОВАЛЬ: Пенсионная система – реформы неизбежны
Отправлено: 10.07.24 - 12:30
#5
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Все реформы сводятся к перенаправление финансового потока от одного кармана к другому, какие бы легенды об эффективности нам не рассказывали
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