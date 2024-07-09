Отправлено: - 12:22

vofkakst:

Вот примерно так, как вы и описали. Уговорили договориться, на "примирение" натолкнули. Не исключено, что и пригрозили.

mks2703:

Скорее всего испугалась идти до конца. Ей с этим соседом жить. И собака при нем осталась. Оградить её от такого соседства, власть не в состоянии. Механизм реализации этого дела до конца слишком долгий, а жить постоянно в тревоге и страхе, так себе жизнь

Цитата:И много у нас из за бытовых дел полиция угрожает потерпевшим чтобы те примирились?))И главное зачемЦитата:Посадить человека можно за побои и нападениеИ тогда соседства с ним не будетНе захотела? Пожалела? Испугалась что он вернётся и убьет её? Ну окей он и без отсидки ее может убить и потом уже сесть