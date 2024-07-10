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≡ Почему убивают молодых ребят в армии Казахстана?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49573
Почему убивают молодых ребят в армии Казахстана?
Отправлено: 10.07.24 - 12:01
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Здравствуйте! Год назад в армии избили до смерти призывника из Атырау. В этом году за 2 недели до присяги после избиения попал в реанимацию и до сих пор в тяжелом состоянии находится призывник из Костаная... До каких пор это будет продолжаться, что парней убивают в армии в мирное время, их калечат, вымогают деньги...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
866
Re: Почему убивают молодых ребят в армии Казахстана?
Отправлено: 10.07.24 - 12:01
#1
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Про армию Китая стало интересно. Подумал нифига себе - много воды утекло. Погуглил. Всё на месте. Срочная служба есть. 2 года. Вопрос в том, что исходя из численности населения, у них есть выбор отбора.
Но, я бы не стал приводить армию Китая в качестве примера. Китай закрытая страна по факту, и армия не исключение. Думаю неуставняка и там хватает. В любой армии есть неуставняк. Просто в Казахстане, благодаря понтам, менталитету и аульного землячества, это особенно ярко выражено.
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