Re: Почему убивают молодых ребят в армии Казахстана?

Отправлено: - 12:01

Про армию Китая стало интересно. Подумал нифига себе - много воды утекло. Погуглил. Всё на месте. Срочная служба есть. 2 года. Вопрос в том, что исходя из численности населения, у них есть выбор отбора.

Но, я бы не стал приводить армию Китая в качестве примера. Китай закрытая страна по факту, и армия не исключение. Думаю неуставняка и там хватает. В любой армии есть неуставняк. Просто в Казахстане, благодаря понтам, менталитету и аульного землячества, это особенно ярко выражено.