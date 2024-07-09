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По факту побоев, которые хозяин собаки нанес женщине во время конфликта, полицией было возбуждено уголовное дело. До суда стороны примирились, претензий друг к другу не имеют. Конфликт был исчерпан, - ответили в ведомстве

Цитата:Ну вот и весь ответЕе избили,собаку натравили а она претензий не имеетТак чё было бучу поднимать тогда?Доведите дело до конца раз такие принципиальныеИдите до суда и сажайте