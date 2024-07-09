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"Он использует собаку как оружие" - Чем закончилась история с нападением питбуля на жителей Рудного
"Он использует собаку как оружие" - Чем закончилась история с нападением питбуля на жителей Рудного
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49570
"Он использует собаку как оружие" - Чем закончилась история с нападением питбуля на жителей Рудного
Отправлено: 09.07.24 - 19:21
В конце июня в Рудном трое мужчин в нетрезвом состоянии натравили питбуля на жителей города и их питомцев. После инцидента жители этого города сообщили «НГ», что полиция отпустила нападавших и те вновь натравили питбуля на людей. Мы попросили пресс-службу ДП прокомментировать ситуацию.
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m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 863
Re: "Он использует собаку как оружие" - Чем...
Отправлено: 09.07.24 - 19:21
Почему такое отношение, ждем когда ситуация усугубится? Разве нельзя забирать собаку (бойцовой породы) и утилизировать. Понятно, что там с воспитанием собаки всё плохо, и рецидив с нападением, может случиться когда угодно.
Участкового напнуть из органов. Видел таких, до пенсии доработают - закон не знают. Пошел в менты - лишь бы руками не работать.
Участкового напнуть из органов. Видел таких, до пенсии доработают - закон не знают. Пошел в менты - лишь бы руками не работать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6958
Re: "Он использует собаку как оружие" - Чем...
Отправлено: 09.07.24 - 22:00
Участковый должен держать на контроле таких людей, поэтому у меня возникают сомнения к работе полиции и участкового
Ну это вы зря. У них в арсенале бородатые и сисястые подростки, которые подтвердят всё что угодно,начиная покупкой сигарет и пива,ну и так по наклонной.
Ну это вы зря. У них в арсенале бородатые и сисястые подростки, которые подтвердят всё что угодно,начиная покупкой сигарет и пива,ну и так по наклонной.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1451
Re: "Он использует собаку как оружие" - Чем...
Отправлено: 09.07.24 - 22:12
Полиция в своём репертуаре.
"Ну, не убил же!" Вот когда убьёт, тогда и приходите!"
"Ну, не убил же!" Вот когда убьёт, тогда и приходите!"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 406
Re: "Он использует собаку как оружие" - Чем...
Отправлено: 09.07.24 - 22:31
Истязание в УК теперь характеризуют не как систематическое нанесение побоев, а как "насильственные действия, совершенные с особой жестокостью, издевательством с целью доставить мучения потерпевшему". Максимальное наказание - лишение свободы на срок от 4 до 7 лет. Ограничение свободы исключается.
Вопрос к знатокам: натравить питбуля, и после избить в подъезде является ли действием с особой жестокостью?
Ещё вопрос: не исключает ли закон возможность примирения, если насилие осуществляется в отношении женщины или ребёнка?
Вопрос к знатокам: натравить питбуля, и после избить в подъезде является ли действием с особой жестокостью?
Ещё вопрос: не исключает ли закон возможность примирения, если насилие осуществляется в отношении женщины или ребёнка?
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4515
Re: "Он использует собаку как оружие" - Чем...
Отправлено: 10.07.24 - 01:49
Если бы собачка покусала начальника какого-нибудь силового ведомства, то это серьезное нарушение закона.
А тут какие-то людишки мельтешат, работать мешают...
А тут какие-то людишки мельтешат, работать мешают...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15029
Re: "Он использует собаку как оружие" - Чем...
Отправлено: 10.07.24 - 08:54
Ну связи у него видимо действительно есть. Был лишён прав. Пьяный сбил насмерть и покинул ДТП. И за это 2 года поселения. Нонсенс. Судья наверно уже на Кипре живёт)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16273
Re: "Он использует собаку как оружие" - Чем...
Отправлено: 10.07.24 - 09:15
Цитата:
Ну вот и весь ответ
Ее избили,собаку натравили а она претензий не имеет
Так чё было бучу поднимать тогда?
Доведите дело до конца раз такие принципиальные
Идите до суда и сажайте
По факту побоев, которые хозяин собаки нанес женщине во время конфликта, полицией было возбуждено уголовное дело. До суда стороны примирились, претензий друг к другу не имеют. Конфликт был исчерпан, - ответили в ведомстве
Ну вот и весь ответ
Ее избили,собаку натравили а она претензий не имеет
Так чё было бучу поднимать тогда?
Доведите дело до конца раз такие принципиальные
Идите до суда и сажайте
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 872
"Он использует собаку как оружие" - Чем закончилась история с нападением питбуля на жителей Рудного
Отправлено: 10.07.24 - 10:02
Все из-за формализма. Видимо вынудили либо забрать заявление, либо отказаться от претензий. В обоих случаях - дело закрыто.
+1 к раскрываемости. Нет претензий = нет правонарушения.
А то, что эта псина ещё кого-то покусает - так это только улучшит статистику раскрываемости. Опять без претензий, опять дело закрыто. Усыпить надо, пока она кого-нибудь не "усыпила" навсегда....
+1 к раскрываемости. Нет претензий = нет правонарушения.
А то, что эта псина ещё кого-то покусает - так это только улучшит статистику раскрываемости. Опять без претензий, опять дело закрыто. Усыпить надо, пока она кого-нибудь не "усыпила" навсегда....
-
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