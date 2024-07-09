Приключения беглого мошенника - Где находится и что делает фигурант дела о рудненском колесе обозрения
Отправлено: 09.07.24 - 12:34
Хамитжан Дихаев, владелец и единственный учредитель фирмы, монтировавшей скандально известный аттракцион, покинул страну шесть лет назад. Суд признал его преступником, совершившим мошенничество в особо крупном размере, а Костанайский департамент экономических расследований объявил в международный розыск. Ищут давно, но не могут найти. Или не хотят? Читать новость
сайлау курманов: странно что только сейчас взялись за него
А чего странного? Правоохранители и возьмутся ближе там к истечению срока давности. Не просто же так столько времени не предпринимали активных мер к его экстрадиции. Да еще и экстрадировали Грузии лиц по её запросу, в то время как она не задержала Дихаева, находящегося в международном розыске, не санкционировала в отношении него экстрадиционный арест на год, пока наши его забрали бы, и т.д. А мы им выдаём по их запросу...
Skeptic: Потому его и не могут, ни "найти", ни "поймать"...
Сомнительно. Дело в том, что он в международном розыске. Если он в Грузии, то именно Грузия должна была его задержать и именно грузинский суд должен был санкционировать его экстрадиционный арест сроком на год и после чего Грузия должна была бы уведомить Казахстан о том, что лицо, находящееся в международном розыске по его поручению, ими задержано на их территории, арестовано судом, и может быть экстрадировано в Казахстан. Если бы Казахстан отказался забирать его оттуда после этого, тогда да, вопросы бы были к нашим правоохранителям, что не чешутся, не хотят, чтобы господин Дихаев рассказал лишнего, например, про математика. А так тут вопросы только к Грузии, что она не задержала и не арестовала этого "политического" деятеля. Ну а нашим оно и не особо надо, срок давности истечёт и вопрос закроют - мелочи жизни... Зато по запросу Грузии её беглецов будем задерживать и выдавать им.
Коррупцию можно победить... Для этого надо сажать всех воров на неопределенный срок - пока не выплатит всё, что украли. Родственная порука. Сбежал муж, сажаем жену и совершеннолетних детей. Можно маму и папу, братьев и сестер (родных). И расстреливать не придется. Строительная отрасль начнет развиваться - надо же будет строить большие и вместительные тюрьмы. Охранники, обслуга, адвокаты. В общем неплохой локомотив для нашей экономики...
111: Вот у меня сейчас второй племяш бомбит Волчанск и Часов Яр, убивает мирных граждан Украины Кабами, по твоей логике должны теперь убить меня и всю мою семью?
Речь о ворах Казахстана, и родне первой линии. Но в твоем примере, учитывая, что случай запущенный, можно сделать исключение. Теперь понятно, почему ты тут из штанов выпрыгиваешь - боишься ответки СБУ... Вот честно, ты со своей политикой до тошноты достал. Ты в прошлой жизни ассенизатором не работал - тяга нездоровая у тебя.
mks2703: Сбежал муж, сажаем жену и совершеннолетних детей. Можно маму и папу, братьев и сестер (родных). И расстреливать не придется.
Вы правы насчет этого процесса! В стране станет чище намного! Нет преступника, нет проблем! Думаю народ будет голосовать за восстановление смертной казни обеими руками! Жалостливого гос-ва, бездействующего в искоренении преступности в Казахстане быть не должно, от слова совсем! Должен быть реализован вечный принцип: Каждому за его деяния или каждому свое! Чем меньше будет преступного биомусора в стране, вот тогда можно сказать, что в будущем будет Справедливый Казахстан, а сейчас только лозунг. Справедливый Казахстан- это справедливая и беспощадная кара как в стране, так и за границей. Нечего кормить за налоги граждан преступников, это большая роскошь тратить деньги для из содержания в зонах, СИЗО, лагерях! Нужен для Справедливого Казахстана только здоровый,трудолюбивый,справедливый во всех отношениях, народ, а не биомусор!
saba: Вопрос, а у нас с Грузией есть договор об экстрадиции?
Да, есть. С 2006 года. И ратифицирован. Мы же им выдаём их беглецов по их запросам. Да и по большому счёту при желании и договор о взаимной помощи по уголовным делам не всегда особо нужен, бывает достаточно и международного розыска.
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