Отправлено: - 16:57

Skeptic:

Потому его и не могут, ни "найти", ни "поймать"...

Цитата:Сомнительно. Дело в том, что он в международном розыске. Если он в Грузии, то именно Грузия должна была его задержать и именно грузинский суд должен был санкционировать его экстрадиционный арест сроком на год и после чего Грузия должна была бы уведомить Казахстан о том, что лицо, находящееся в международном розыске по его поручению, ими задержано на их территории, арестовано судом, и может быть экстрадировано в Казахстан. Если бы Казахстан отказался забирать его оттуда после этого, тогда да, вопросы бы были к нашим правоохранителям, что не чешутся, не хотят, чтобы господин Дихаев рассказал лишнего, например, про математика. А так тут вопросы только к Грузии, что она не задержала и не арестовала этого "политического" деятеля. Ну а нашим оно и не особо надо, срок давности истечёт и вопрос закроют - мелочи жизни... Зато по запросу Грузии её беглецов будем задерживать и выдавать им.