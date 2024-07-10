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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10635
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 01:33
#8761
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Цитата:
saba:
Кто тебе сказал Виталий, что он нарик?


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10635
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 01:53
#8762
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Цитата:
Skeptic:
А конкретно по больнице уже даже сами украинцы, которые с головой дружат и стараются снимать прилёты и от Российской армии, и от ВСУ, выложили в сети доказательства того, что ракета была не российская. ... Но наши особо одарённые этого в упор не хотят видеть.

---И никогда не увидят , им это невыгодно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23878
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 03:13
#8763
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Цитата:
saba:
В Костанае тоже мало кто шторы закрывает, но у нас патрули не ходят и не смотрят ,не занимаешься ли ты антигосударственной деятельностью.

Ладно, давайте сделаем вид, что бред про шторы в северной Корее, который вы тут несёте, и правда имеет место быть. Объясните, каким образом это помогает в городах? Все города - одноэтажные? Патруль с перископом ходит? Дроны запускают? Просто интересно, как вы себе это представляете.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16273
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 09:00
#8764
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Цитата:
Skeptic:
А когда у особо одарённых нет аргументов, они начинают хамить.

Сумасшедшим аргументы не приводят
Их лечат без их мнения)
Так и вас

Бесполезно же вам что-то доказывать
Зомби всеровно России 24 и в мальчиков распятых верит))

Кстати чё там мальчик? Воскрес же получается? Цитата:
saba:
когда люди говорят, что телевизор не смотрят,

Это у них главная линия защиты
Сами понимают что их Соловьев это дно днищенское
Поэтому они срочно побежали доказывать что смотрят каких-то блогеров)
А то что Соловьев за блогера тоже в интернете зайдет они не понимают))Цитата:
saba:
У Вас какие шоры? Ладно Гога у них в России ограничения, ладно Скептик он смотрит только z каналы, Вам то хоть краем глаза можно было посмотреть Дойче велле, и увидеть весь масштаб катастрофы,

Оооо эти самые смешные))

Россияне понятно
Им нельзя иное мнение высказывать кроме про властного иначе штраф и тюрьма
А эти добровольные идиоты в Европе
Живут долеко от Путина
Но считают его лучшим президентом))

Когда их уже депортировать к нему начнут? Это было бы справедливо
Своё к своему должно течь Цитата:
Skeptic:
Путин ещё в 2007 году в Мюнхене советовал Западу угомониться. Не слушали. Им нужно было разжечь войну.

Поэтому Путин ниче лучше не придумал и разжег войну сам
И в итоге обо****я по всем направлениям
Цитата:
Skeptic:
Им нужна была война. Они её получили.

Кто они?
Гибнут русские и украинцы
А запад как бы на войну так и не пришел))

Классно у тебя Путин мстит злым американцам
Взял и ближайшим братьям войну объявил назло бабушке))
Цитата:
Skeptic:
Задача СВО - демилитаризация и денацификация. И эту задачу никто не отменял.

Отменил твой хозяин Путин
Прямо сказал что ему хватит Донбасса
Цитата:
Skeptic:
Запад не примет это очередное предложение мира от Путина, ибо им мир не нужен.

Ага это как принять мир от Гитлера в 1944))
Цитата:
Skeptic:
И Путин это прекрасно теперь понимает. Потому Российская армия дойдёт до польской границы, освобождая область за областью.

Оооо
Сколько ещё русских мужиков поляжет до польской границы? Миллиона два? А там и тебя призовут))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16273
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 09:07
#8765
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Это какой страх должен быть у россиян что даже после 2,5 лет войны они несут тот же бред что и в начале и не на грамм не разочаровались в своем путине и его политике.


Даже дворяне царские офицеры в 1916 уже открыто обсуждали и критиковали царя за его тупые решения
А тут....хотя да
Крестьяне даже в 1916 верили что царь хороший это его ближайшее окружение плохое)
Холопы что сказать
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16273
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 09:10
#8766
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Цитата:
Гога:
выложили в сети доказательства того, что ракета была не российская. ... Но наши особо одарённые этого в упор не хотят видеть.

Видим в упор
Ракета российская
Чё вы боитесь то
Кадр этот с ракетой сюда приведите и сравните с украинской и российской)
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