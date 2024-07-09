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≡ «Ни сесть, ни встать!» - На переполненные школьниками автобусы жалуются пассажиры в Костанае. А где спецавтобусы для детей?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49570
«Ни сесть, ни встать!» - На переполненные школьниками автобусы жалуются пассажиры в Костанае. А где спецавтобусы для детей?
Отправлено: 09.07.24 - 15:46
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- Едут сразу по 2-3 класса, занимая все места, толкая всех! - возмущается читательница. - Люди едут на работу, им ещё весь день работать! Ещё и ко всему шум гам, находишься просто в улье, а не в общественном транспорте. Приезжаешь на работу, уже как выжатый лимон после такого!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
872
Re: «Ни сесть, ни встать!» - На переполненные школьниками...
Отправлено: 09.07.24 - 15:46
#1
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Спасибо акимату за вместительные и комфортабельные лайнеры
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
872
Re: «Ни сесть, ни встать!» - На переполненные школьниками...
Отправлено: 09.07.24 - 15:50
#2
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Чего бухтеть? Дети виноваты? Нет.
Может и родителям тогда надо жаловаться, что все на работу едут с утра?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16273
Re: «Ни сесть, ни встать!» - На переполненные школьниками...
Отправлено: 09.07.24 - 16:31
#3
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Ну вообще школа бы могла нанимать себе автобус у тех же городских компаний на перевозку детей до театра и обратно
Или куда они там ездят с утра
Загрузили сразу поток и увезли
Парализовывать городской транспорт гоняя в нем целые школы на экскурсию тоже не дело
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39387
Re: «Ни сесть, ни встать!» - На переполненные школьниками...
Отправлено: 09.07.24 - 18:09
#4
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Акимат беспокоен одним, чтобы дети танцевали около него и радовались как в сев. Корее..
А как они гоняют, пофиг..
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
863
Re: «Ни сесть, ни встать!» - На переполненные школьниками...
Отправлено: 09.07.24 - 19:25
#5
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Ну да, если нет школьных автобусов, то хоть со временем определились бы, чтобы жителям не мешать, едущим на работу...
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
932
Re: «Ни сесть, ни встать!» - На переполненные школьниками...
Отправлено: 10.07.24 - 09:02
#6
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Вы не ездили в автобусе Астаны или Алматы, там так постоянно)
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