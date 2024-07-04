Re: Казахстанский институт стратегических исследований провел...

Отправлено: - 11:13

Выбрал третий вариант, потому что БОЛЬШИНСТВУ населения БАРЕ-БИР кто у власти.

Многие даже не знают что у нас президент Токаев, а не Назарбаев.

Это тут на страницах форума НГ люди знают кто такой Токаев, в реальной жизни все по другому.

Да и в Казахстане: - народ и власть живут в параллельных мирах, пересекаясь ЯКОБЫ лишь на псевдовыборах и псевдореферендумах.