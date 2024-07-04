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≡ Казахстанский институт стратегических исследований провел...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49570
Казахстанский институт стратегических исследований провел...
Отправлено: 04.07.24 - 17:31
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Казахстанский институт стратегических исследований провел опрос 8 000 респондентов из 17 областей страны и трех мегаполисов. Исследование показало, что президенту РК доверяют 77,1% опрошенных. Согласны ли вы с таким результатом?
Результаты опроса

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
871
Re: Казахстанский институт стратегических исследований провел...
Отправлено: 04.07.24 - 17:31
#1
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Буду честным, выбрал последний вариант.
Трудно судить, всегда кто-то будет недоволен. По крайней мере вроде как есть потуги разогнать с насиженных мест. Я скорее положительно отношусь. Не то что к НАНу
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6264
Re: Казахстанский институт стратегических исследований провел...
Отправлено: 06.07.24 - 11:13
#2
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Выбрал третий вариант, потому что БОЛЬШИНСТВУ населения БАРЕ-БИР кто у власти.
Многие даже не знают что у нас президент Токаев, а не Назарбаев.
Это тут на страницах форума НГ люди знают кто такой Токаев, в реальной жизни все по другому.
Да и в Казахстане: - народ и власть живут в параллельных мирах, пересекаясь ЯКОБЫ лишь на псевдовыборах и псевдореферендумах.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10635
Re: Казахстанский институт стратегических исследований провел...
Отправлено: 10.07.24 - 02:14
#3
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Цитата:
ACROS:

---У нас также .
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