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≡ "Он использует собаку как оружие" - Чем закончилась история с нападением питбуля на жителей Рудного
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49570
"Он использует собаку как оружие" - Чем закончилась история с нападением питбуля на жителей Рудного
Отправлено: 09.07.24 - 19:21
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В конце июня в Рудном трое мужчин в нетрезвом состоянии натравили питбуля на жителей города и их питомцев. После инцидента жители этого города сообщили «НГ», что полиция отпустила нападавших и те вновь натравили питбуля на людей. Мы попросили пресс-службу ДП прокомментировать ситуацию.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
863
Re: "Он использует собаку как оружие" - Чем...
Отправлено: 09.07.24 - 19:21
#1
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Почему такое отношение, ждем когда ситуация усугубится? Разве нельзя забирать собаку (бойцовой породы) и утилизировать. Понятно, что там с воспитанием собаки всё плохо, и рецидив с нападением, может случиться когда угодно.
Участкового напнуть из органов. Видел таких, до пенсии доработают - закон не знают. Пошел в менты - лишь бы руками не работать.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6958
Re: "Он использует собаку как оружие" - Чем...
Отправлено: 09.07.24 - 22:00
#2
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Участковый должен держать на контроле таких людей, поэтому у меня возникают сомнения к работе полиции и участкового
Ну это вы зря. У них в арсенале бородатые и сисястые подростки, которые подтвердят всё что угодно,начиная покупкой сигарет и пива,ну и так по наклонной.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1451
Re: "Он использует собаку как оружие" - Чем...
Отправлено: 09.07.24 - 22:12
#3
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Полиция в своём репертуаре.
"Ну, не убил же!" Вот когда убьёт, тогда и приходите!"
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
406
Re: "Он использует собаку как оружие" - Чем...
Отправлено: 09.07.24 - 22:31
#4
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Истязание в УК теперь характеризуют не как систематическое нанесение побоев, а как "насильственные действия, совершенные с особой жестокостью, издевательством с целью доставить мучения потерпевшему". Максимальное наказание - лишение свободы на срок от 4 до 7 лет. Ограничение свободы исключается.

Вопрос к знатокам: натравить питбуля, и после избить в подъезде является ли действием с особой жестокостью?

Ещё вопрос: не исключает ли закон возможность примирения, если насилие осуществляется в отношении женщины или ребёнка?
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4515
Re: "Он использует собаку как оружие" - Чем...
Отправлено: 10.07.24 - 01:49
#5
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Если бы собачка покусала начальника какого-нибудь силового ведомства, то это серьезное нарушение закона.
А тут какие-то людишки мельтешат, работать мешают...
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