Re: "Он использует собаку как оружие" - Чем...

Отправлено: - 22:31

Истязание в УК теперь характеризуют не как систематическое нанесение побоев, а как "насильственные действия, совершенные с особой жестокостью, издевательством с целью доставить мучения потерпевшему". Максимальное наказание - лишение свободы на срок от 4 до 7 лет. Ограничение свободы исключается.



Вопрос к знатокам: натравить питбуля, и после избить в подъезде является ли действием с особой жестокостью?



Ещё вопрос: не исключает ли закон возможность примирения, если насилие осуществляется в отношении женщины или ребёнка?