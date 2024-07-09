Зеленский назвал цели Украины на саммите НАТО На саммите НАТО в Вашингтоне Украина будет добиваться получения новых систем противовоздушной обороны (ПВО) и самолетов F-16. Такие цели назвал президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. подрлбнее здесь То есть мира он точно не хочет, как и запад, снабжающий всё это.
Я же говорю кроме z каналов Вы ничего не смотрите, а я украинские каналы не смотрю, там тоже много пропаганды, но смотрю евроньюс, смотрю дойче велле и смотрю либеральные российские каналы, которые сейчас за рубежом, между прочим там тоже русские люди работают, просто они очень войну не любят
Весь мир за мир, один Зеленский против. Оно и понятно. Если весь мир за мир решит прекратить ему помогать, то ему кердык. И Украины в том виде всё равно уже никогда не будет, что до Януковича была. Большой урок всем радикала, от правых- до левых. Прежде чем что то подобное начинать, нужно быть готовым к подобным потерям. Есть также уже информация о не платежеспособности страны, что в итоге к разделу приведёт.
цитата - "Мы всегда будем защищать этнических русских на Украине и ту часть украинского народа, которая чувствует свою неразрывную не только этническую, но и культурную, языковую связь с Россией, чувствует себя частью широкого русского мира. Мы, конечно, будем не только внимательно следить, но и соответствующим образом реагировать. Надеюсь, что вооруженные силы для этого не потребуются", - сказал находящийся с визитом в Вене Путин."
мммм! хамить поганцы безаргументные в ответ начинают светочу истины. один незнакомый всем человек, на паре страниц вещает что нет у человека инстинктов, одно только сияние чистого разума и приучен он может быть ко всему что ни на есть. и тут вдруг, бац, должна маманька непременно схватить дитятку и бежать сломя голову ибо...хрен его знает инстинктов-то нет, быть может по велению перста указующего или таракан в голове что-то этакое, регламентированное, нашептывать должен.
приходит малознакомый дядька и говорит "иди бить соседа" -"чегой-то?" - "он родственника, добровольно живущего с ним забижает" - а у самого правый глаз прищурен, с хитрецой. "эге, вижу к чему ты клонишь. навариться жаждешь на нашей с ним потасовке. знаю, знаю тебя хитрована этакого. не обмануть тебе меня, не провести. не доставлю тебе радости барыша нажить на хребтине чужой...а соседа бить пойду. потому что родственника забижает" реальный случай. прямо горд был своей гениальностью как ловко я его прочитал и не пошел на поводу его желаниям.
А не задумывались над тем, что это разные вещи, не принято и запрещено? В Костанае тоже мало кто шторы закрывает, но у нас патрули не ходят и не смотрят ,не занимаешься ли ты антигосударственной деятельностью.
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