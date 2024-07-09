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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
679
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 23:12
#8746
Комментарий проходит проверку.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1451
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 23:14
#8747
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:-) Ладно, скушно тут с невменяемыми разговаривать...
Пойду спать.
Когда Россия победит и организует суд над преступникми, много правды мир узнает.

[Исправлено: Skeptic, 10.07.2024 - 00:14]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3303
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 23:14
#8748
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Зеленский назвал цели Украины на саммите НАТО На саммите НАТО в Вашингтоне Украина будет добиваться получения новых систем противовоздушной обороны (ПВО) и самолетов F-16. Такие цели назвал президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
подрлбнее здесь
То есть мира он точно не хочет, как и запад, снабжающий всё это.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5326
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 23:19
#8749
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Цитата:
Skeptic:
Очередной бред.

Я же говорю кроме z каналов Вы ничего не смотрите, а я украинские каналы не смотрю, там тоже много пропаганды, но смотрю евроньюс, смотрю дойче велле и смотрю либеральные российские каналы, которые сейчас за рубежом, между прочим там тоже русские люди работают, просто они очень войну не любят
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3303
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 23:25
#8750
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Тем временем, запад начинает делить Украину.
Генерал ВСУ
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3303
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 23:35
#8751
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Если кому нужны более актуальные данные - "Политики США решили разделить Украину ради мира"
от 6-го января этого года
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3303
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 23:40
#8752
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Весь мир за мир, один Зеленский против. Оно и понятно. Если весь мир за мир решит прекратить ему помогать, то ему кердык. И Украины в том виде всё равно уже никогда не будет, что до Януковича была. Большой урок всем радикала, от правых- до левых. Прежде чем что то подобное начинать, нужно быть готовым к подобным потерям. Есть также уже информация о не платежеспособности страны, что в итоге к разделу приведёт.

[Исправлено: Эл-починно, 10.07.2024 - 00:46]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5326
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 23:44
#8753
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Весь

Россия тоже за мир? Прочитал комментарии одного россиянина " Как можно быть за мир и начать войну" Очень точно сказано!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3303
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 23:48
#8754
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Цитата:
saba:
Россия тоже за мир?

Ну всегда да. Путин ещё в 2014-ом предупреждал о защите русскоязычного населения. Долго терпел, до 2022-го.

ПС - вот тут

цитата - "Мы всегда будем защищать этнических русских на Украине и ту часть украинского народа, которая чувствует свою неразрывную не только этническую, но и культурную, языковую связь с Россией, чувствует себя частью широкого русского мира. Мы, конечно, будем не только внимательно следить, но и соответствующим образом реагировать. Надеюсь, что вооруженные силы для этого не потребуются", - сказал находящийся с визитом в Вене Путин."

[Исправлено: Эл-починно, 10.07.2024 - 00:53]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
710
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 23:51
#8755
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Цитата:
Skeptic:
Но наши особо одарённые

Цитата:
Skeptic: у особо одарённых

мммм! хамить поганцы безаргументные в ответ начинают светочу истины.
один незнакомый всем человек, на паре страниц вещает что нет у человека инстинктов, одно только сияние чистого разума и приучен он может быть ко всему что ни на есть. и тут вдруг, бац, должна маманька непременно схватить дитятку и бежать сломя голову ибо...хрен его знает инстинктов-то нет, быть может по велению перста указующего или таракан в голове что-то этакое, регламентированное, нашептывать должен.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23877
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 23:55
#8756
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Цитата:
saba:
В КНДР до сих пор запрещены шторы на окнах, чтобы проходящий патруль мог посмотреть чем люди занимаются

В Канаде вообще не принято шторы закрывать, все как на ладони, кушают, телик смотрят. И тут я начинаю задумываться - а все ли со мной в порядке. Подумайте на досуге тоже. :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
710
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 00:10
#8757
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приходит малознакомый дядька и говорит "иди бить соседа" -"чегой-то?" - "он родственника, добровольно живущего с ним забижает" - а у самого правый глаз прищурен, с хитрецой. "эге, вижу к чему ты клонишь. навариться жаждешь на нашей с ним потасовке. знаю, знаю тебя хитрована этакого. не обмануть тебе меня, не провести. не доставлю тебе радости барыша нажить на хребтине чужой...а соседа бить пойду. потому что родственника забижает"
реальный случай. прямо горд был своей гениальностью как ловко я его прочитал и не пошел на поводу его желаниям.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
710
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 00:17
#8758
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Цитата:
maxsaf:
И тут я начинаю задумываться - а все ли со мной в порядке. Подумайте на досуге тоже.

Ведь говорил я ему тогда за завтраком: «Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Над вами потешаться будут». мастер и маргарита. м. булгаков
не досуг мне думать все ли с вами в порядке :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5326
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 00:20
#8759
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Цитата:
Эл-починно:
Ну всегда да.

А что же тогда войну начала? Путин много чего говорил, но практически всегда неправду, помнится говорил, что Россия никогда не нападет на Украину и что же теперь?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5326
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.07.24 - 00:25
#8760
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Цитата:
maxsaf:
В Канаде вообще не принято шторы

А не задумывались над тем, что это разные вещи, не принято и запрещено? В Костанае тоже мало кто шторы закрывает, но у нас патрули не ходят и не смотрят ,не занимаешься ли ты антигосударственной деятельностью.
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