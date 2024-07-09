Отправлено: - 23:55

saba:

В КНДР до сих пор запрещены шторы на окнах, чтобы проходящий патруль мог посмотреть чем люди занимаются

Цитата:В Канаде вообще не принято шторы закрывать, все как на ладони, кушают, телик смотрят. И тут я начинаю задумываться - а все ли со мной в порядке. Подумайте на досуге тоже.