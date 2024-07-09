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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1451
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 22:48
#8731
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Цитата:
saba:
Кому нужна эта война?

Чтобы найти ответ на этот вопрос, надо шире мыслить.
И информацию из разных источников читать.
Главари НАТО и отдельных европейских стран уже давно практически в открытую говорят, что ОНИ воюют с Россией на Украине.
А заставляет их воевать Вашингтон, от которого они целиком и полностью зависят.
А Вашингтону война нужна. И не просто на территории Украины руками украинцев с Россией. Им нужна война мировая. Они мечтают поджечь и Кавказ, и Среднюю Азию... И Израиль с его соседями на Ближнем Востоке стравливают, и Китай с его островом стравить хотят... Чтобы полыхало по всей планете.
А сами надеются, как в 1939-45 годах, отсидеться за океаном, наживаясь на чужом горе.
В этом вся их гнилая подлая сущность.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16269
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 22:50
#8732
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Цитата:
maxsaf:
Разница лишь в том, что английский я учу добровольно, не из под палки, не потому, что так кому-то хочется, а потому что это мне нужно. Чуешь разницу?))

Знаю
Приводил же цитату выше

Русский шовинист принципиален в своем шовинизме до момента пока англсакс долларом не помашет
В.И.Ленин))
Цитата:
Skeptic:
Уже все новостные и неновостные СМИ и блогеры отписались на тему больницы, что она пострадала от ракет ВСУ

Это какие блогеры?
Про российские в раши Тудей?
Ну а какие у них ещё варианты

Метили в завод
Попали в больницу косарукие
Бегают и везде рассылают видео на котором якобы в больницу попадает украинская ракета ПВО
Когда как на кадре четко видно что это российская ракета Х 110 или 101 не важно главное на украинскую она не тянет из за внешнего сходства с российской
В целом российская пропаганда и военщина в очередной раз обосралась публично

Орбан везде проехался попытался мирный договор навязать
Зеленский отказал
И тут целенаправленно решили уе***ь по Киеву
Молодцы чё
Приблизили переговоры как никогда))

[Исправлено: abaika95, 09.07.2024 - 23:54]
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
707
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 22:52
#8733
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Цитата:
Эл-починно:
С точки зрения

Ну вот! Более вопросов и быть не может. Там одна выгребная яма, у вас коллективно другая. Амбре идентичное, но ваш коллэга активнее в своей копошится :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16269
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 22:52
#8734
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Цитата:
Skeptic:
Многие СМИ заметили, что такие истории случаются аккурат к встречам в верхах главарей НАТО, ЕС и "большой" семёрки. Дабы у зеленского был повод ещё денюжек и оружия поклянчить... А конкретно по больнице уже даже сами украинцы, которые с головой дружат и стараются снимать прилёты и от Российской армии, и от ВСУ, выложили в сети доказательства того, что ракета была не российская.

Слушай

Ты бы хоть чушь поопагандонов через себя пропустил
Проанализировал
Своего чего-то добавил) мыслей своих
А то взял и весь этот бред с соловья прямо выклал тут
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39387
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 22:52
#8735
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Даде до тупого дегенерата Путина начало доходить, что войну эту братоубийственную надо прекращать


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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1451
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 22:56
#8736
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:-) А когда у особо одарённых нет аргументов, они начинают хамить.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5323
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 22:56
#8737
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Цитата:
Vit:
Вобщем он не Батыр.

Это твоё мнение Виталий, а для меня он защитник своей Родины от оккупантов, поэтому и есть Батыр. Зачем Россия войной пошла в Украину, сейчас можешь объяснить? Все Де сняты с повестки дня, про Донбасс вспоминают только у нас на форуме, даже Путин сказал на встрече с Орбаном, отдайте нам завоёванные территории, и не завоёванные тоже, то есть полностью Запорожскую, Херсонскую, Луганскую и Донецкую области, а ведь ни одну из них они даже полностью не завоевали! Что в итоге получилось, банальное расширение территории по праву сильного?
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
679
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 22:57
#8738
Комментарий проходит проверку.
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
707
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 22:58
#8739
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Цитата:
abaika95:
через себя пропустил Проанализировал

Партия такому не учила. Нешто вы хотите чтобы человек здоровье подорвал на почве чрезмерных нагрузок?! :lol:
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3301
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 22:59
#8740
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Цитата:
Skeptic:
А когда у особо одарённых нет аргументов, они начинают хамить.

Простить и принять! У них шоры невменяемые! :lol: 8-)
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
679
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 23:00
#8741
Комментарий проходит проверку.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5323
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 23:00
#8742
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Цитата:
abaika95:
Это какие блогеры

Я думаю других Скептик и не смотрит, когда люди говорят, что телевизор не смотрят, я думаю какая разница интернет даже хуже, чем нибудь заинтересуешься, зайдешь больше двух раз и постоянно такое же подсовывать будет
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5323
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 23:05
#8743
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Цитата:
Эл-починно:
У них шоры невменяемые

У Вас какие шоры? Ладно Гога у них в России ограничения, ладно Скептик он смотрит только z каналы, Вам то хоть краем глаза можно было посмотреть Дойче велле, и увидеть весь масштаб катастрофы, там ведь после больницы, по роддому ещё прилетело, и несколько многоэтажных зданий
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1451
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 23:10
#8744
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Цитата:
saba:
расширение территории по праву сильного?

Мелко.
Путин ещё в 2007 году в Мюнхене советовал Западу угомониться. Не слушали. Им нужно было разжечь войну.
Путин ещё много раз пытался говорить с ними, как с вменяемыми людьми, уговаривал, подписывал соглашения, договорённости.
Но они врали и не краснели. Им нужна была война. Они её получили. Теперь изображают из себя жертву.
Задача СВО - демилитаризация и денацификация. И эту задачу никто не отменял. И если, вдруг, на западе у кого-то проснётся здравый смысл, и они согласятся на это предложение, то им придётся решать и вопрос денацификации, и вопрос демилитаризации остатков Украины. Но это - совершенно нереально.
Запад не примет это очередное предложение мира от Путина, ибо им мир не нужен. Им нужна мировая война. Вашингтон заставляет.
И Путин это прекрасно теперь понимает. Потому Российская армия дойдёт до польской границы, освобождая область за областью.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1451
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 23:11
#8745
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Цитата:
saba:
по роддому ещё прилетело, и несколько многоэтажных зданий

Очередной бред.
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