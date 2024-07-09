Чтобы найти ответ на этот вопрос, надо шире мыслить. И информацию из разных источников читать. Главари НАТО и отдельных европейских стран уже давно практически в открытую говорят, что ОНИ воюют с Россией на Украине. А заставляет их воевать Вашингтон, от которого они целиком и полностью зависят. А Вашингтону война нужна. И не просто на территории Украины руками украинцев с Россией. Им нужна война мировая. Они мечтают поджечь и Кавказ, и Среднюю Азию... И Израиль с его соседями на Ближнем Востоке стравливают, и Китай с его островом стравить хотят... Чтобы полыхало по всей планете. А сами надеются, как в 1939-45 годах, отсидеться за океаном, наживаясь на чужом горе. В этом вся их гнилая подлая сущность.
maxsaf: Разница лишь в том, что английский я учу добровольно, не из под палки, не потому, что так кому-то хочется, а потому что это мне нужно. Чуешь разницу?))
Знаю Приводил же цитату выше
Русский шовинист принципиален в своем шовинизме до момента пока англсакс долларом не помашет В.И.Ленин)) Цитата:
Skeptic: Уже все новостные и неновостные СМИ и блогеры отписались на тему больницы, что она пострадала от ракет ВСУ
Это какие блогеры? Про российские в раши Тудей? Ну а какие у них ещё варианты
Метили в завод Попали в больницу косарукие Бегают и везде рассылают видео на котором якобы в больницу попадает украинская ракета ПВО Когда как на кадре четко видно что это российская ракета Х 110 или 101 не важно главное на украинскую она не тянет из за внешнего сходства с российской В целом российская пропаганда и военщина в очередной раз обосралась публично
Орбан везде проехался попытался мирный договор навязать Зеленский отказал И тут целенаправленно решили уе***ь по Киеву Молодцы чё Приблизили переговоры как никогда))
Skeptic: Многие СМИ заметили, что такие истории случаются аккурат к встречам в верхах главарей НАТО, ЕС и "большой" семёрки. Дабы у зеленского был повод ещё денюжек и оружия поклянчить... А конкретно по больнице уже даже сами украинцы, которые с головой дружат и стараются снимать прилёты и от Российской армии, и от ВСУ, выложили в сети доказательства того, что ракета была не российская.
Слушай
Ты бы хоть чушь поопагандонов через себя пропустил Проанализировал Своего чего-то добавил) мыслей своих А то взял и весь этот бред с соловья прямо выклал тут
Это твоё мнение Виталий, а для меня он защитник своей Родины от оккупантов, поэтому и есть Батыр. Зачем Россия войной пошла в Украину, сейчас можешь объяснить? Все Де сняты с повестки дня, про Донбасс вспоминают только у нас на форуме, даже Путин сказал на встрече с Орбаном, отдайте нам завоёванные территории, и не завоёванные тоже, то есть полностью Запорожскую, Херсонскую, Луганскую и Донецкую области, а ведь ни одну из них они даже полностью не завоевали! Что в итоге получилось, банальное расширение территории по праву сильного?
Я думаю других Скептик и не смотрит, когда люди говорят, что телевизор не смотрят, я думаю какая разница интернет даже хуже, чем нибудь заинтересуешься, зайдешь больше двух раз и постоянно такое же подсовывать будет
У Вас какие шоры? Ладно Гога у них в России ограничения, ладно Скептик он смотрит только z каналы, Вам то хоть краем глаза можно было посмотреть Дойче велле, и увидеть весь масштаб катастрофы, там ведь после больницы, по роддому ещё прилетело, и несколько многоэтажных зданий
Мелко. Путин ещё в 2007 году в Мюнхене советовал Западу угомониться. Не слушали. Им нужно было разжечь войну. Путин ещё много раз пытался говорить с ними, как с вменяемыми людьми, уговаривал, подписывал соглашения, договорённости. Но они врали и не краснели. Им нужна была война. Они её получили. Теперь изображают из себя жертву. Задача СВО - демилитаризация и денацификация. И эту задачу никто не отменял. И если, вдруг, на западе у кого-то проснётся здравый смысл, и они согласятся на это предложение, то им придётся решать и вопрос денацификации, и вопрос демилитаризации остатков Украины. Но это - совершенно нереально. Запад не примет это очередное предложение мира от Путина, ибо им мир не нужен. Им нужна мировая война. Вашингтон заставляет. И Путин это прекрасно теперь понимает. Потому Российская армия дойдёт до польской границы, освобождая область за областью.
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