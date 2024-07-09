Отправлено: - 22:50

maxsaf:

Разница лишь в том, что английский я учу добровольно, не из под палки, не потому, что так кому-то хочется, а потому что это мне нужно. Чуешь разницу?))

Skeptic:

Уже все новостные и неновостные СМИ и блогеры отписались на тему больницы, что она пострадала от ракет ВСУ

[Исправлено: abaika95, 09.07.2024 - 23:54]

Цитата:ЗнаюПриводил же цитату вышеРусский шовинист принципиален в своем шовинизме до момента пока англсакс долларом не помашетВ.И.Ленин))Цитата:Это какие блогеры?Про российские в раши Тудей?Ну а какие у них ещё вариантыМетили в заводПопали в больницу косарукиеБегают и везде рассылают видео на котором якобы в больницу попадает украинская ракета ПВОКогда как на кадре четко видно что это российская ракета Х 110 или 101 не важно главное на украинскую она не тянет из за внешнего сходства с российскойВ целом российская пропаганда и военщина в очередной раз обосралась публичноОрбан везде проехался попытался мирный договор навязатьЗеленский отказалИ тут целенаправленно решили уе***ь по КиевуМолодцы чёПриблизили переговоры как никогда))