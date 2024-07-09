НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 581 из 581«1...579580581
Ответить Новый топик
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
703
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 17:53
#8701
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот же-ж незадача. Видимо умнейший человек не сказал как правильно думать дальше. И "наши полномочия на этом всё".
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39386
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 18:03
#8702
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Искусственный интеллект выдал что этот ребенок, его мать и сестра погибли в своей квартире от прихода ракеты русского мира.
Однако не верьте этому, все они живы и дом не разрушен и вообще н там сейчас на велике гоняет.
Наверно это как то огорчит местных патриотов, что он жив, так ведь?
Они же хотят гибели славян многократным образом.
Памяти

Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15026
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 18:14
#8703
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Кто тебе сказал Виталий, что он нарик?

Его бывшие колеги по цеху и бывшие друзья. Посмотри на встречу с Сунаком. Он там даже не отходняк ловил а был под сильным кайфом)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39386
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 18:24
#8704
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня русские патриты ликуют и Урааа кричат, убит мальчик славянин вместе с семьей в Украине, который просто жил, хотел вырасти, у него были какие то мечты..
Однако фашисты убили его и его маму, сестру, прямой наводкой своей ракетой..

Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15026
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 18:39
#8705
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: Сегодня русские патриты ликуют и Урааа кричат, убит мальчик славянин вместе с семьей в Украине,
В отличии от всяких нациков и бандеровцев, русские соболезнуют и плачат вместе с народом Украины. А вот те постоянно радуются когда по белгароду бьют. И гибнут русские
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39386
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 18:43
#8706
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
отличии от всяких нациков и бандеровцев, русские соболезнуют и плачат вместе с народ

Нет, ты например оправдываешь войну.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39386
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 18:45
#8707
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
белгароду бьют.

Белгарот что, стал похож на Часов Яр или Волчанск или Бахмут?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39386
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 18:59
#8708
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


За этот пост у Пугачевой депутаты хотят отобрать в России все.
Такая вот ненависть к своим русскии, кто говорит, что жаль детей.
Правильно Путин сказал, детей еще нарожаете и это честь, погибнуть просто так в Украине вашим детям.
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
674
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 19:12
#8709
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Военное имущество на 2 млн тенге заложил в ломбард капитан в Семее из-за ставок
Хех...
мда...
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5315
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 19:19
#8710
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
гибнут русские

Я много с наркоманами общался ,так уж вышло, не видно у Зеленского ничего похожего, уж прости,как бы тебе этого не хотелось бы!
Про русских которые гибнут, в Харькове не русские гибнут? А в Кривом Роге? А кто пришёл к ним на землю с мечом? Напомню слова Александра Невского " Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет". Кто ещё раз перешёл границу суверенного государства? Украина? Нет! Может Россия,увы да! Она пришла покарать, за что? Сами не знают за что, сначала говорили про денацификацию и демилитаризацию, теперь оказывается НАТО на них напало и они защищаются, при этом угробили около миллиона человек, с той и другой стороны и все кричат, а вспомните про Донбасс, за 9 лет КТО там всего погибло меньше 6 тысяч человек, а тут кто то сказал не может терпеть и запросто за 3 года убил миллион! Где логика или здравый смысл? Всё равно не понимаю! У каждого из этих мужчин хотя бы по одному ребенку было бы, что будет завтра с Россией? Не видел, как протестовали жены мобилизованных на День Семьи ? У нас говорят семьи уже 2 года нет
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
674
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 19:37
#8711
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава киевского режима стоит перед трудным выбором: согласие мирно урегулировать конфликт может сильно ударить по его рейтингу, а продолжение боевых действий приведет к краху страны
Стало известно о неожиданном плане зеленского по России
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3294
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 20:27
#8712
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВС России уничтожили четыре HIMARS, подготовленных к удару по Крыму
тыц
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5315
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 20:40
#8713
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
ВС России уничтожили четыре HIMARS, подготовленных к удару по Крыму

И что тыц радуетесь! А у Вас в Германии разве не показывают удар по крупнейшей больнице в Киеве, ни Германия, где Вы живёте, ни Казахстан где я живу не признали Крым российской территорией, а у Вас счастье, там война идёт не на жизнь а на смерть, а у Вас все тыц, миллион молодых парней погибло, с двух сторон, а у Вас всё тыц, какое счастье для Вас!
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
674
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 20:42
#8714
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Страница 581 из 581«1...579580581
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф, saba, N0name

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS