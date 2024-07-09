Отправлено: - 14:36

министр отметил, что тарифы на платные дороги в Казахстане значительно ниже по сравнению с другими странами (Россия

Цитата:Россия платон, стоимость 1 км-3.05руб.Казахстан на сегодня пока ещё без повышения на 20 %1км - 23 тенге.Мы по всем уже позициям обогнали и продолжаем ускоряется. Цены растут на все!!!