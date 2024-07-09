Искусственный интеллект выдал что этот ребенок, его мать и сестра погибли в своей квартире от прихода ракеты русского мира. Однако не верьте этому, все они живы и дом не разрушен и вообще н там сейчас на велике гоняет. Наверно это как то огорчит местных патриотов, что он жив, так ведь? Они же хотят гибели славян многократным образом. Памяти
Сегодня русские патриты ликуют и Урааа кричат, убит мальчик славянин вместе с семьей в Украине, который просто жил, хотел вырасти, у него были какие то мечты.. Однако фашисты убили его и его маму, сестру, прямой наводкой своей ракетой..
За этот пост у Пугачевой депутаты хотят отобрать в России все. Такая вот ненависть к своим русскии, кто говорит, что жаль детей. Правильно Путин сказал, детей еще нарожаете и это честь, погибнуть просто так в Украине вашим детям.
Я много с наркоманами общался ,так уж вышло, не видно у Зеленского ничего похожего, уж прости,как бы тебе этого не хотелось бы! Про русских которые гибнут, в Харькове не русские гибнут? А в Кривом Роге? А кто пришёл к ним на землю с мечом? Напомню слова Александра Невского " Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет". Кто ещё раз перешёл границу суверенного государства? Украина? Нет! Может Россия,увы да! Она пришла покарать, за что? Сами не знают за что, сначала говорили про денацификацию и демилитаризацию, теперь оказывается НАТО на них напало и они защищаются, при этом угробили около миллиона человек, с той и другой стороны и все кричат, а вспомните про Донбасс, за 9 лет КТО там всего погибло меньше 6 тысяч человек, а тут кто то сказал не может терпеть и запросто за 3 года убил миллион! Где логика или здравый смысл? Всё равно не понимаю! У каждого из этих мужчин хотя бы по одному ребенку было бы, что будет завтра с Россией? Не видел, как протестовали жены мобилизованных на День Семьи ? У нас говорят семьи уже 2 года нет
Эл-починно: ВС России уничтожили четыре HIMARS, подготовленных к удару по Крыму
И что тыц радуетесь! А у Вас в Германии разве не показывают удар по крупнейшей больнице в Киеве, ни Германия, где Вы живёте, ни Казахстан где я живу не признали Крым российской территорией, а у Вас счастье, там война идёт не на жизнь а на смерть, а у Вас все тыц, миллион молодых парней погибло, с двух сторон, а у Вас всё тыц, какое счастье для Вас!
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