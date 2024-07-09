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«Ни сесть, ни встать!» - На переполненные школьниками автобусы жалуются пассажиры в Костанае. А где спецавтобусы для детей?
«Ни сесть, ни встать!» - На переполненные школьниками автобусы жалуются пассажиры в Костанае. А где спецавтобусы для детей?
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