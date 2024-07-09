Re: "Он использует собаку как оружие" - Чем...

Отправлено: - 19:21

Почему такое отношение, ждем когда ситуация усугубится? Разве нельзя забирать собаку (бойцовой породы) и утилизировать. Понятно, что там с воспитанием собаки всё плохо, и рецидив с нападением, может случиться когда угодно.

Участкового напнуть из органов. Видел таких, до пенсии доработают - закон не знают. Пошел в менты - лишь бы руками не работать.