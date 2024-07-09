Отправлено: - 19:19

Vit:

гибнут русские

Цитата:Я много с наркоманами общался ,так уж вышло, не видно у Зеленского ничего похожего, уж прости,как бы тебе этого не хотелось бы!Про русских которые гибнут, в Харькове не русские гибнут? А в Кривом Роге? А кто пришёл к ним на землю с мечом? Напомню слова Александра Невского " Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет". Кто ещё раз перешёл границу суверенного государства? Украина? Нет! Может Россия,увы да! Она пришла покарать, за что? Сами не знают за что, сначала говорили про денацификацию и демилитаризацию, теперь оказывается НАТО на них напало и они защищаются, при этом угробили около миллиона человек, с той и другой стороны и все кричат, а вспомните про Донбасс, за 9 лет КТО там всего погибло меньше 6 тысяч человек, а тут кто то сказал не может терпеть и запросто за 3 года убил миллион! Где логика или здравый смысл? Всё равно не понимаю! У каждого из этих мужчин хотя бы по одному ребенку было бы, что будет завтра с Россией? Не видел, как протестовали жены мобилизованных на День Семьи ? У нас говорят семьи уже 2 года нет