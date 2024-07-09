Отправлено: - 19:01

111:

Он нас хочет лишить того, чтоб мы ели конину и перешли на свинину что ли?

saba:

А так да я согласен, всё меньше места для личной свободы, все старается регулировать государство...

Цитата:Цитата:Пусть субсидируют, на мой взгляд, радоваться следует. Работники нашего конезавода, ранее неоднократно отмечали, что недостаточное финансирование, в том числе и со стороны государства.Конь - быстроногий скакун издревле входит в число семи сокровищ (Жеті қазына - семь сокровищ), символ свободы.Для пропитания всякими грамотеями лошадей достаточно, а конезавод будет заниматься селекционной работой, разведением лошадей спортивного направления.