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≡ Сохранение казахстанских пород лошадей: Токаев подписал закон
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49570
Сохранение казахстанских пород лошадей: Токаев подписал закон
Отправлено: 09.07.24 - 18:06
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Основной целью принятого закона является сохранение генофонда Костанайской породы лошадей, а также проведение селекционной и племенной работы для улучшения ее племенных качеств и увеличения поголовья животных.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39386
Re: Сохранение казахстанских пород лошадей: Токаев подписал...
Отправлено: 09.07.24 - 18:06
#1
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Он нас хочет лишить того, чтоб мы ели конину и перешли на свинину что ли?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5315
Re: Сохранение казахстанских пород лошадей: Токаев подписал...
Отправлено: 09.07.24 - 18:15
#2
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Цитата:
111:
Он нас хочет лишить того,

Ну в советские времена Кустанайская порода лошадей была на высоте, на союзных соревнованиях не раз занимала призовые места!
А так да я согласен, всё меньше места для личной свободы, все старается регулировать государство!
Видимо Назарбаев строил полицейско-чиновничье государство, а Токаев строит чиновничье государство, всё должно быть зарегулировано, как в Сингапуре едешь с работы один, не подобрал никого, сразу штраф
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5618
Re: Сохранение казахстанских пород лошадей: Токаев подписал...
Отправлено: 09.07.24 - 19:01
#3
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Цитата:
111:
Он нас хочет лишить того, чтоб мы ели конину и перешли на свинину что ли?


Цитата:
saba:
А так да я согласен, всё меньше места для личной свободы, все старается регулировать государство...


Пусть субсидируют, на мой взгляд, радоваться следует. Работники нашего конезавода, ранее неоднократно отмечали, что недостаточное финансирование, в том числе и со стороны государства.

Конь - быстроногий скакун издревле входит в число семи сокровищ (Жеті қазына - семь сокровищ), символ свободы.

Для пропитания всякими грамотеями лошадей достаточно, а конезавод будет заниматься селекционной работой, разведением лошадей спортивного направления.
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