Отправлено: - 15:46

- Едут сразу по 2-3 класса, занимая все места, толкая всех! - возмущается читательница. - Люди едут на работу, им ещё весь день работать! Ещё и ко всему шум гам, находишься просто в улье, а не в общественном транспорте. Приезжаешь на работу, уже как выжатый лимон после такого!