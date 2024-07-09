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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39378
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 14:47
#8686
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Ну и несравненная Борисовна

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39378
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 14:57
#8687
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Даже какие то индейцы, которых пару ярдов человек, вообще какое о ужасное огромное количество, из за четверых убитых, просили Путина не убивать остальных.
Хотя зачем они нужны Индии, непонятно.
Путину жаль индейцев, но не русских, кторые гибнут просто десятками тысяч..


Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5311
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 15:11
#8688
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Цитата:
Гога:
Вот пока ты сам это не сфотографируешь

Не гневи Бога Гога, по всем мировым каналам, кроме Росс ТВ это показали, ещё что то можно оправдывать, когда скрываются от Ваших ракет, лысые дети, без волос потому что проходят химиотерапию, и Вы с Витом это оправдываете, это невозможно! Я даже не буду говорить, российская, не российская ракета, Путин виноват, когда решил войти на чужую территорию. Точно так же как Чингис хан виноват, когда отправил свои войска на реку Калка
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10632
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 15:16
#8689
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Цитата:
saba:
Гога, по всем мировым каналам

[video]https://vk.com/video-49388814_456291438?t=18s[/video]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10632
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 15:21
#8690
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Цитата:
saba:
Гога, по всем мировым каналам

[video]https://vk.com/video-49388814_456291438?t=18s[/video]Цитата:
saba:
Не гневи Бога Гога, по всем мировым каналам, кроме Росс ТВ это показали, е

---------------------------------------------------------На Западе признают, что в больницу в Киеве попала ракета украинских ПВО
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15024
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 15:32
#8691
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Цитата:
saba:
Допустим что кремль сошёл с ума но Войну можно было сорок раз остановить. Но один трус и наркоман побоялся своих хозяев заокенских. И очевидно сегодня что ему не жалко свой народ. Правильно сказал украинский политолог и один из умнейший людей господин Мураев. Украинцы совершили роковую ошибку выбрав Зеленского. Он угробит страну вместе с людьми.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15024
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 15:46
#8692
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Недавно в Севастополе на пляж упал бпла всу. Погибли дети. Не кто не осудил. Наоборот на форуме писали мол так и надо РФ первая начала.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15024
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 15:50
#8693
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Цитата:
saba:
Допустим я на вашей стороне с мариком. Как остановить войну вы предлагаете? И дальше бросать людей в пекло, на смерть? Вон чёт друзья Зеленского потихоньку сваливают в Америку. И деньги есть и паспорта оказывается. Вся верхушка свалила. А вы тут хлопцы сами умерайте. Так что ли?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16267
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 16:11
#8694
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Цитата:
Vit:
Недавно в Севастополе на пляж упал бпла всу. Погибли дети. Не кто не осудил. Наоборот на форуме писали мол так и надо РФ первая начала.

Ты много переживал за детей западной Германии которых бомбила союзная авиация США и Британии во время войны?Цитата:
Vit:
Допустим что кремль сошёл с ума но Войну можно было сорок раз остановить. Но один трус и наркоман побоялся своих хозяев заокенских

Тоесть кремль сошел с ума а войну останавливать на условиях сумасшедшего должен был другой?
Не много ли позволяется сумасшедшим?Цитата:
Vit:
И очевидно сегодня что ему не жалко свой народ

Сталину жалко было свой народ?
По всей видимости нет иначе бы он уже в 1941 лапки поднял Цитата:
Vit:
Украинцы совершили роковую ошибку выбрав Зеленского. Он угробит страну вместе с людьми.

Как-то быстро российская пропаганда отошла от риторики что Зеленский ниче не решал и его выбрали олигархи а он просто ширма
А тут оказывается что Зеленский самый влиятельный политик и может делать чё хочет в одного))Цитата:
Гога:
На Западе признают, что в больницу в Киеве попала ракета украинских ПВО

Да пусть хоть танк украинский упал защищая небо столицы
Какого хера вообще российская ракета летела там? Ты же не спрашиваешь зачем россияне сбили украинскую ракету над пляжем в Севастополе?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16267
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 16:14
#8695
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Цитата:
Vit:
Как остановить войну вы предлагаете?

Россия должна лапки поднять и признать что об****ь и виновата во всём
И тогда в пекло никто никого кидать не будет
Дай угадаю))
Такое решение тебя не устроит)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
702
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 16:15
#8696
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Цитата:
Vit:
Украинцы совершили роковую ошибку выбрав Зеленского. Он угробит страну вместе с людьми.

То есть факт наличия кремля на результат никак влияет? Есть вторжение или нет, результат един - угробит? Я правильно понимаю мысль умнейшего человека?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15024
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 16:18
#8697
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Цитата:
abaika95:
Дай угадаю)) Такое решение тебя не устроит)

Любое решение. Лишь бы настал мир между РФ и Украиной. И что б нарика повешали.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16267
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 16:28
#8698
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Цитата:
Vit:
Любое решение. Лишь бы настал мир между РФ и Украиной. И что б нарика повешали.

Аааа ну это решение да))
Повесят зеленского и путина это итог войны
Как тебе?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5311
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 17:08
#8699
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Цитата:
Vit:
. Но один трус и наркоман побоялся своих хозяев заокенских. И очевидно сегодня что ему не жалко свой наро

Виталий, ты пойми для тебя он трус и наркоман, для меня герой, который сражается за свой народ, пойми для нас казахов, всегда были героями батыры, которые не боялись превосходящих сил противника, а сражались за своих женщин и детей и сейчас Зеленский делает то же самое, а Путин просто хочет забрать у более слабого государства часть земель, где его цели? Денацификация, демилитаризация и т.д почили в бозе. Последнее ,что он озвучил, отдайте мне Херсон, , Запорожье, Донбасс и Крым и так мои! Хищный зверь да и только!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5311
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 17:17
#8700
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Кто тебе сказал Виталий, что он нарик? Российская пропаганда? Единственный выбор сейчас, чтобы остановить войну, это если Путин и Зеленский одновременно оставят свой пост, а другие начнут переговоры, вот насчёт Путина глубоко сомневаюсь, сажал и сажать буду, это про него 2 девчонок молодых недавно посадил за спектакль на 6 лет, так раньше только Сталин поступал, Пушкин дерзил императору, ничего, то в Одессу пошлет, то назад вернёт,
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