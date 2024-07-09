Отправлено: - 16:11

Vit:

Недавно в Севастополе на пляж упал бпла всу. Погибли дети. Не кто не осудил. Наоборот на форуме писали мол так и надо РФ первая начала.

Vit:

Допустим что кремль сошёл с ума но Войну можно было сорок раз остановить. Но один трус и наркоман побоялся своих хозяев заокенских

Vit:

И очевидно сегодня что ему не жалко свой народ

Vit:

Украинцы совершили роковую ошибку выбрав Зеленского. Он угробит страну вместе с людьми.

Гога:

На Западе признают, что в больницу в Киеве попала ракета украинских ПВО

Цитата:Ты много переживал за детей западной Германии которых бомбила союзная авиация США и Британии во время войны?Цитата:Тоесть кремль сошел с ума а войну останавливать на условиях сумасшедшего должен был другой?Не много ли позволяется сумасшедшим?Цитата:Сталину жалко было свой народ?По всей видимости нет иначе бы он уже в 1941 лапки поднял Цитата:Как-то быстро российская пропаганда отошла от риторики что Зеленский ниче не решал и его выбрали олигархи а он просто ширмаА тут оказывается что Зеленский самый влиятельный политик и может делать чё хочет в одного))Цитата:Да пусть хоть танк украинский упал защищая небо столицыКакого хера вообще российская ракета летела там? Ты же не спрашиваешь зачем россияне сбили украинскую ракету над пляжем в Севастополе?