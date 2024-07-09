Отправлено: - 12:16

saba:

Вот так чисто теоретически, какого ему нужны новые земли? У него Сибирь и ДВ дохнут, нет глаза завидущие, у соседа земли лучше, пусть у него корова сдохнет или не так? Я был в Сибири богатейший край, там одних ягод собирай не соберёшь, а какая красота?

Цитата:Будем наблюдать, экономисты, в том числе В.Милов отмечает, что в ФНБ (Фонд национального благосостояния) денег всё меньше остаётся, это кубышка для будущих поколений. Если война не закончится и Запад и США будут помогать Украине, тогда им наверное дары природы придётся собирать и любоваться красотой