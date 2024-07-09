Отправлено: - 13:19

сайлау курманов:

странно что только сейчас взялись за него

Цитата:А чего странного? Правоохранители и возьмутся ближе там к истечению срока давности. Не просто же так столько времени не предпринимали активных мер к его экстрадиции. Да еще и экстрадировали Грузии лиц по её запросу, в то время как она не задержала Дихаева, находящегося в международном розыске, не санкционировала в отношении него экстрадиционный арест на год, пока наши его забрали бы, и т.д. А мы им выдаём по их запросу...