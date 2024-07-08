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Юрий БОНДАРЕНКО: Журналист и блогер. Кто кого?
Юрий БОНДАРЕНКО: Журналист и блогер. Кто кого?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49565
Юрий БОНДАРЕНКО: Журналист и блогер. Кто кого?
Отправлено: 08.07.24 - 16:02
Очевидно, что нового не бывает без издержек: устная речь, да еще темпераментная и ускоренная, снижает критическое восприятие. Но, думается, главная проблема даже не в этом. А в том, что в мире интернета блогер теснит журналиста-профессионала, а дилетанты отодвигают с авансцены мысли подлинных специалистов.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39376
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Журналист и блогер. Кто кого?
Отправлено: 08.07.24 - 16:02
Цитата:
Автор задал интересный вопрос, кто, журналист или блогер?
Тов. Бондаренко хоть раз сказал свое мнение о том, почему сегодня гибнут наши братья в Украине?
Нет.
Он хоть раз сказал о том, почему Россия напала на Украину и зачем?
Нет.
Тов. Бондаренко рассказывает только о прошлых президентах, ни слова не говоря о Путине.
Тов. Бондаренко кичится прошлой войной, с нацизмом, гордится этим.
Ни слова не говоря о сегодняшней войне наших братьев.
А вот блогер расскажет об этом.
Блогер не молчит.
Блогер дает информацию прямо от туда, потому что гибнет его семья, насилуют его жену, убивают его мать.
Ему просто нечего терять и тем более бояться.
Думаю отличие в том.
титанической схватке с нацизмом могут гордиться. Тут уже ни о каких мифах речи быть не может.
То же можно сказать и многом ином, примеры чего легко можете привести вы сами.
То же можно сказать и многом ином, примеры чего легко можете привести вы сами.
Автор задал интересный вопрос, кто, журналист или блогер?
Тов. Бондаренко хоть раз сказал свое мнение о том, почему сегодня гибнут наши братья в Украине?
Нет.
Он хоть раз сказал о том, почему Россия напала на Украину и зачем?
Нет.
Тов. Бондаренко рассказывает только о прошлых президентах, ни слова не говоря о Путине.
Тов. Бондаренко кичится прошлой войной, с нацизмом, гордится этим.
Ни слова не говоря о сегодняшней войне наших братьев.
А вот блогер расскажет об этом.
Блогер не молчит.
Блогер дает информацию прямо от туда, потому что гибнет его семья, насилуют его жену, убивают его мать.
Ему просто нечего терять и тем более бояться.
Думаю отличие в том.
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4513
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Журналист и блогер. Кто кого?
Отправлено: 09.07.24 - 02:28
Никто не запрещает журналистам открывать свой блог и вещать на весь белый свет свои новости!
Разница между журналистами и блогерами в том, что новостные издания изначально держали позицию: Просто сообщаем новости, не выражая своего мнения или отношения к ним.
Но не получилось, потому что подачу новостей и публикацию их оплачивает кто-то. И этот кто-то, как когда-то ЦК КПСС, диктует, какие новости давать и в каком ключе.
Единый стиль всех новостных каналов и газет стал таким: Новости о том, как плохо где-то, какие достижения у нас, недостатки в коммунальной (или еще какой отдельно взятой) сфере, а также поведении отдельных несознательных граждан (криминал) и спорт или искусство. Не дай бог наехать на Президента, силовиков или акима!
А блогеры не ждут спонсоров - сразу выкладывают новости и сразу выражают свое мнение (отношение) к ним. У них зачастую нет специального образования, поэтому всё делается без подготовки, отчего страдает подача и обсуждение. У многих профессиональных журналистов уходит куча времени на подготовку, согласование и размещение новостного материала. Новость теряет актуальность и перестаёт быть новостью.
Но сегодня множество профессиональных журналистов открывают свои блоги и делают свою любимую работу в свободном ключе (не всегда оплачиваемом).
Разница между журналистами и блогерами в том, что новостные издания изначально держали позицию: Просто сообщаем новости, не выражая своего мнения или отношения к ним.
Но не получилось, потому что подачу новостей и публикацию их оплачивает кто-то. И этот кто-то, как когда-то ЦК КПСС, диктует, какие новости давать и в каком ключе.
Единый стиль всех новостных каналов и газет стал таким: Новости о том, как плохо где-то, какие достижения у нас, недостатки в коммунальной (или еще какой отдельно взятой) сфере, а также поведении отдельных несознательных граждан (криминал) и спорт или искусство. Не дай бог наехать на Президента, силовиков или акима!
А блогеры не ждут спонсоров - сразу выкладывают новости и сразу выражают свое мнение (отношение) к ним. У них зачастую нет специального образования, поэтому всё делается без подготовки, отчего страдает подача и обсуждение. У многих профессиональных журналистов уходит куча времени на подготовку, согласование и размещение новостного материала. Новость теряет актуальность и перестаёт быть новостью.
Но сегодня множество профессиональных журналистов открывают свои блоги и делают свою любимую работу в свободном ключе (не всегда оплачиваемом).
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Журналист и блогер. Кто кого?
Отправлено: 09.07.24 - 09:04
Честно сказать давно не читал занудных статей с непотными словами. Я сейчас сижу на тиктоке, много всякой инфы,заговорили все кто хоть что-то знает. Кинорежиссер Халила Умаров делится со своими впечатлениями, очень занимательно слушать, правда он вещает на родном языке, кто-нибудь перевел бы на русский, аудитория удвоилась бы. Например писатель целует руки президенту, следом называют улицу в Астане в честь писателя. Об этом крайне мало кто может сказать в открытую
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Журналист и блогер. Кто кого?
Отправлено: 09.07.24 - 13:14
Непонятными словами
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