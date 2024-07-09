Два грузовика с сеном горели ночью на трассе в Костанайской области

Отправлено: - 13:42

Да может просто окурок. Что Грузчики дымят как паровозы, что водители, у всех уже зубы жёлтые и пальцы от никотина) может от встречной машины выброшеный окурок. Теперь уже все. Крайнего не найти.