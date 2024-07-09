НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Два грузовика с сеном горели ночью на трассе в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49565
Два грузовика с сеном горели ночью на трассе в Костанайской области
Отправлено: 09.07.24 - 11:34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инцидент произошел сегодня, 9 июля, ночью на трассе в Аулиекольском районе, возле села Аулиеколь. Загорелись две грузовые машины, в прицепы которых было загружено сено общим весом 25 тонн.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
228
Re: Два грузовика с сеном горели ночью на трассе в Костанайской...
Отправлено: 09.07.24 - 11:34
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Диверсия, организованная конкурентами!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23872
Re: Два грузовика с сеном горели ночью на трассе в Костанайской...
Отправлено: 09.07.24 - 11:36
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
абике:
Диверсия, организованная конкурентами

Или пацанва. В детстве помню один сосед щегол другим соседям сеновал так спалил.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6957
Re: Два грузовика с сеном горели ночью на трассе в Костанайской...
Отправлено: 09.07.24 - 13:12
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В девяностых пацанва били стекла вагонов на поезде на подступе к станции Есиль. Более дикарскую выходку аборигенов из этих маленьких станции на просторах бывшего союза не видел. Так что, не удивлюсь если это проделки малолетних бандитов
Профайл Посетить вебсайт
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15017
Два грузовика с сеном горели ночью на трассе в Костанайской области
Отправлено: 09.07.24 - 13:42
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да может просто окурок. Что Грузчики дымят как паровозы, что водители, у всех уже зубы жёлтые и пальцы от никотина) может от встречной машины выброшеный окурок. Теперь уже все. Крайнего не найти.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 153, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 152
Зарегистрированные пользователи: Vit

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS