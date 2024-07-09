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≡ Приключения беглого мошенника - Где находится и что делает фигурант дела о рудненском колесе обозрения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49565
Приключения беглого мошенника - Где находится и что делает фигурант дела о рудненском колесе обозрения
Отправлено: 09.07.24 - 12:34
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Хамитжан Дихаев, владелец и единственный учредитель фирмы, монтировавшей скандально известный аттракцион, покинул страну шесть лет назад. Суд признал его преступником, совершившим мошенничество в особо крупном размере, а Костанайский департамент экономических расследований объявил в международный розыск. Ищут давно, но не могут найти. Или не хотят?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1421
Re: Приключения беглого мошенника - Где находится и что делает...
Отправлено: 09.07.24 - 12:34
#1
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Думаю не долго этому нашему Остапу Ибрагимовичу осталось бегать. Он,как будто-то,не казах а еврей :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6957
Re: Приключения беглого мошенника - Где находится и что делает...
Отправлено: 09.07.24 - 13:06
#2
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Ещё в то время говорили что он в Грузии, странно что только сейчас взялись за него
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
40
Re: Приключения беглого мошенника - Где находится и что делает...
Отправлено: 09.07.24 - 13:19
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
странно что только сейчас взялись за него


А чего странного? Правоохранители и возьмутся ближе там к истечению срока давности. Не просто же так столько времени не предпринимали активных мер к его экстрадиции. Да еще и экстрадировали Грузии лиц по её запросу, в то время как она не задержала Дихаева, находящегося в международном розыске, не санкционировала в отношении него экстрадиционный арест на год, пока наши его забрали бы, и т.д. А мы им выдаём по их запросу...
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