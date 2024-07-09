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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 5617
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 12:16
Цитата:
Будем наблюдать, экономисты, в том числе В.Милов отмечает, что в ФНБ (Фонд национального благосостояния) денег всё меньше остаётся, это кубышка для будущих поколений. Если война не закончится и Запад и США будут помогать Украине, тогда им наверное дары природы придётся собирать и любоваться красотой .
saba:
Вот так чисто теоретически, какого ему нужны новые земли? У него Сибирь и ДВ дохнут, нет глаза завидущие, у соседа земли лучше, пусть у него корова сдохнет или не так? Я был в Сибири богатейший край, там одних ягод собирай не соберёшь, а какая красота?
Вот так чисто теоретически, какого ему нужны новые земли? У него Сибирь и ДВ дохнут, нет глаза завидущие, у соседа земли лучше, пусть у него корова сдохнет или не так? Я был в Сибири богатейший край, там одних ягод собирай не соберёшь, а какая красота?
Будем наблюдать, экономисты, в том числе В.Милов отмечает, что в ФНБ (Фонд национального благосостояния) денег всё меньше остаётся, это кубышка для будущих поколений. Если война не закончится и Запад и США будут помогать Украине, тогда им наверное дары природы придётся собирать и любоваться красотой .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 12:16
Авторы материала отмечают, что офис украинского лидера уже не сможет отменить Совбез ООН. Киев планирует «дожимать» версию с ударом российской ракеты по «Охматдет». При этом в офисе Зеленского уже разобрали момент атаки больницы в замедленном формате, где «четко видно, что это ракета от ПВО NASAMS». Факт публикации видео с моментом ракетного удара, по данным источников канала, очень разозлил руководителя офиса президента Андрея Ермака, поскольку «рушит всю эмоциональную кампанию Украины перед саммитом НАТО».
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 701
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 12:17
Цитата:
Ваш отклик бесценен, разумеется. Однако вы и не клеймите прежнюю формацию "совком". Меня же скорее интересует как складывается пазл когда действия "партии" аналогичны (обильно лезет в частную жизнь), но в одном случае это совок и вообще фу-фу-фу, а в другом дальновидные молодцы и видите ли в общественном договоре нет такого пункта. Как по мне, в обоих случаях деятельность нацелена на получение бездумных рабов с определенным нижним порогом кондиций
saba:
объясняю не
объясняю не
Ваш отклик бесценен, разумеется. Однако вы и не клеймите прежнюю формацию "совком". Меня же скорее интересует как складывается пазл когда действия "партии" аналогичны (обильно лезет в частную жизнь), но в одном случае это совок и вообще фу-фу-фу, а в другом дальновидные молодцы и видите ли в общественном договоре нет такого пункта. Как по мне, в обоих случаях деятельность нацелена на получение бездумных рабов с определенным нижним порогом кондиций
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16263
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 12:18
Цитата:
Никаких уступок
Я считаю что Путин должен до конца разбиться об Украину в своих потугах провести денацификацию о которой так орал везде
Ему россияне не простят если он закончит войну просто отжав Донбасс и он сам прекрасно это понимает поэтому война в тупике
Захватить Киев он не может
А закончить войну там где он сейчас ему не позволят
Цейтнот Цитата:
Наиболее вероятный заморозка
При котором Украина и Россия будут готовится к следующей войне
Если с мелкой Чечней почти 30 лет разбирались то тут вообще долго будет
На ближайшие 50 лет Россия себе устроила головную боль
И все 50 лет в России будут гибнуть мужики,дети женщины от ударов,взрывов итд
maxsaf:
Если обе стороны сядут за стол переговоров, в чем я лично сомневаюсь, то каждой стороне придется в чем то уступить. Вы каких уступок ждёте от Путина? Чисто теоретически.
Если обе стороны сядут за стол переговоров, в чем я лично сомневаюсь, то каждой стороне придется в чем то уступить. Вы каких уступок ждёте от Путина? Чисто теоретически.
Никаких уступок
Я считаю что Путин должен до конца разбиться об Украину в своих потугах провести денацификацию о которой так орал везде
Ему россияне не простят если он закончит войну просто отжав Донбасс и он сам прекрасно это понимает поэтому война в тупике
Захватить Киев он не может
А закончить войну там где он сейчас ему не позволят
Цейтнот Цитата:
maxsaf:
наиболее вероятный из итог каков?
наиболее вероятный из итог каков?
Наиболее вероятный заморозка
При котором Украина и Россия будут готовится к следующей войне
Если с мелкой Чечней почти 30 лет разбирались то тут вообще долго будет
На ближайшие 50 лет Россия себе устроила головную боль
И все 50 лет в России будут гибнуть мужики,дети женщины от ударов,взрывов итд
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 12:18
Примечательно, что Зеленский в Польше поблагодарил украинцев, которые выложили видео попадания ракеты в "Охматдет", отметив, что видно "не часть той или иной ракеты, а прямой ракетный удар, которым были ранены или убиты многие люди на Украине".Однако при детальном рассмотрении видео оказалась, что на них запечатлена ракета от западного ЗРК NASAMS."Чем ударили по детской больнице в Киеве. СБУ заявила, что по Киеву был нанесен удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101. Однако видео прилетов, снятые жителями города, опровергают спецслужбы. В частности, в этом ролике видно падение одной из ракет где-то в жилой застройке. Изучение раскадровки наглядно показывает, что это никакая не Х-101 - отсутствуют характерные "крылышки". По этой же причине это не "Калибр" и не "Х-22". Зато этот боеприпас очень напоминает западные зенитные управляемые ракеты от комплексов ПВО Patriot и NASAMS. Вероятнее всего, ЗУР во время перехвата потеряла цель и упала, где придется. Friendly Fire по-киевски. А детей жалко. Как и тех, по которым Киев лупит уже 11-й год",
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16263
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 12:27
Цитата:
Это лицемерие потомучто ты уехал в страну где также пришлось учить язык чтобы встроится в систему
Ещё раз, если бы ты убежал из Казахстана в Россию это ещё выглядяло бы логично
Вот мол убежал от казахского языка туда где русский язык котрый для тебя и твоих детей родной
Но убежать от казахского в англоязычную страну и по сути отменить свои детям русский язык везде бегая и доказывая что он для тебя важен это лицемерие и по сути кручение жопой перед своими комплексами неполноценности))
Себе доказывешь что ты не г***о и сделал правильный выбор
Да ради бога просто это смешно и жалко смотрится)
maxsaf:
Я так же ответил, когда отказался ценники переводить. Или это другое?
Я так же ответил, когда отказался ценники переводить. Или это другое?
Это лицемерие потомучто ты уехал в страну где также пришлось учить язык чтобы встроится в систему
Ещё раз, если бы ты убежал из Казахстана в Россию это ещё выглядяло бы логично
Вот мол убежал от казахского языка туда где русский язык котрый для тебя и твоих детей родной
Но убежать от казахского в англоязычную страну и по сути отменить свои детям русский язык везде бегая и доказывая что он для тебя важен это лицемерие и по сути кручение жопой перед своими комплексами неполноценности))
Себе доказывешь что ты не г***о и сделал правильный выбор
Да ради бога просто это смешно и жалко смотрится)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16263
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 12:28
Цитата:
Когда сюда текст приводишь пиши с какого канала его взял чтобы сразу дурь видна была))
Очередной соловьиный помёт судя по тексту как с той фейковой новостью про покупку бугати)
Гога:
Примечательно, что Зеленский в Польше поблагодарил украинцев, которые выложили видео попадания ракеты в "Охматдет", отметив, что видно "не часть той или иной ракеты, а прямой ракетный удар, которым были ранены или убиты многие люди на Украине".Однако при детальном рассмотрении видео оказалась, что на них запечатлена ракета от западного ЗРК NASAMS.
Примечательно, что Зеленский в Польше поблагодарил украинцев, которые выложили видео попадания ракеты в "Охматдет", отметив, что видно "не часть той или иной ракеты, а прямой ракетный удар, которым были ранены или убиты многие люди на Украине".Однако при детальном рассмотрении видео оказалась, что на них запечатлена ракета от западного ЗРК NASAMS.
Когда сюда текст приводишь пиши с какого канала его взял чтобы сразу дурь видна была))
Очередной соловьиный помёт судя по тексту как с той фейковой новостью про покупку бугати)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16263
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 12:36
По многочисленным вбросам которые сейчас рассылают в том числе и прокремлеские каналы Путин через орбана пытается ставить условия по окончанию войны
Россия отжимает Донбасс но при этом выходит из запорожской и херсонской областей и районов (колаборанты кто там живёт приготовится)
Украина в конституции прописывает вне блоковой статус тоесть ни в НАТО ни в ОДКБ вступать не может
Сокращает армию до 250 тыс человек
Крым становится общей территорией под юрисдикцией Украины и России при этом Украина обязуется не перекрывать воду в Крым, Россия на это идёт чтобы с нее сняли санкции
Ничего против вступления Украины в ЕС Россия не имеет
Тоесть резюмируя
2 года войны
До 500 тыс убитых и раненых российских солдат
Уничтоженные города и села
Нужны были только чтобы отжать выженный разбитый Донбасс где уже толком нет промышленности и при этом заставить Украину не вступать в НАТО
Украина и сейчас не в НАТО но НАТО активно Украине помогает что и будет дальше.
Смешно
Самая тупая война России
Россия отжимает Донбасс но при этом выходит из запорожской и херсонской областей и районов (колаборанты кто там живёт приготовится)
Украина в конституции прописывает вне блоковой статус тоесть ни в НАТО ни в ОДКБ вступать не может
Сокращает армию до 250 тыс человек
Крым становится общей территорией под юрисдикцией Украины и России при этом Украина обязуется не перекрывать воду в Крым, Россия на это идёт чтобы с нее сняли санкции
Ничего против вступления Украины в ЕС Россия не имеет
Тоесть резюмируя
2 года войны
До 500 тыс убитых и раненых российских солдат
Уничтоженные города и села
Нужны были только чтобы отжать выженный разбитый Донбасс где уже толком нет промышленности и при этом заставить Украину не вступать в НАТО
Украина и сейчас не в НАТО но НАТО активно Украине помогает что и будет дальше.
Смешно
Самая тупая война России
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 12:54
Цитата:
Да почему до 500 тысяч ,в Улан-Удэ хотели построить мега колонию , местные жители против, надо вырубить 2009 гектар лесов, пото глава Бурятии сказал мы не можем наполнить колонии, все уехали на фронт
abaika95:
До 500 тыс убитых
До 500 тыс убитых
Да почему до 500 тысяч ,в Улан-Удэ хотели построить мега колонию , местные жители против, надо вырубить 2009 гектар лесов, пото глава Бурятии сказал мы не можем наполнить колонии, все уехали на фронт
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 13:00
Самое главное, все вот так говорят, против Путина и за молчаливые дети пострадали, спасибо, чо в подвал сбежали, во время атаки Российской ракеты Х 101 большинство детей было уже в подвале, остались несколько детей, спасибо ,что не попали, они были в соседнем корпусе!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 13:01
Им
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 13:03
Им просто делали операции на открытом сердце, посмотрите интервью главврача этой больницы
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39376
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 13:23
Цитата:
Подожди, хотя бы до весны лета того года.
Там виднее будет, все только начинается, заводы только выйдут на полную мощность к концу года, самолеты поставят все только к весне украинцам, танки у России закончатся только через год, ну и тд и тп..
maxsaf:
то каждой стороне придется в чем то уступить
то каждой стороне придется в чем то уступить
Подожди, хотя бы до весны лета того года.
Там виднее будет, все только начинается, заводы только выйдут на полную мощность к концу года, самолеты поставят все только к весне украинцам, танки у России закончатся только через год, ну и тд и тп..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39376
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 13:24
Цитата:
Без ссылок, как у меня, у тебя просто лживая блевотина.
Гога:
Примечательно, что Зеленский в Польше поблагодарил украинцев, которые
Примечательно, что Зеленский в Польше поблагодарил украинцев, которые
Без ссылок, как у меня, у тебя просто лживая блевотина.
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