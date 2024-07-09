Опять кто то в лужу сели. Когда начинают обильно фоты постить , у них в телегах, у нас Марик на НГ сразу шум подымает мол смотрите, смотрите ракеты русские. То тут явно че то не чистое. Че в больнице делают обломки от демократических американских ракет?
Так уже даже показали серийный номер от ракеты Х 101, и израильский военный эксперт в режиме замедления рассмотрел крылья на ракете, которых нет на зенитных ракетах. Правда сказал может электроника заглючила и была ошибка при введении координат, был предельно осторожен
Сейчас фальсификация вышла на запредельный уровень. И дело даже не столько в технологиях, которые конечно супер продвинулись и позволяют сфальсифицировать все что угодно, а дело в цинизме, с которым могут лить в уши любую самую запредельную чушь, помноженную многократно с помощью собственных сми. Я не говорю о какой-то конкретной стороне, я говорю в общем.
Многие видели, на что способны нейросети, которые могут делать дипфейк, наложением одного лица на другое. Но на таких видео хотя бы часть - снята. Новейшие технологии позволяют вообще не снимать, изображение или видео могут быть полностью на все 100% сгенерированы.
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