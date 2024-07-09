Флуд и оффтопик (часть 8)

Отправлено: - 08:20

Сейчас фальсификация вышла на запредельный уровень. И дело даже не столько в технологиях, которые конечно супер продвинулись и позволяют сфальсифицировать все что угодно, а дело в цинизме, с которым могут лить в уши любую самую запредельную чушь, помноженную многократно с помощью собственных сми. Я не говорю о какой-то конкретной стороне, я говорю в общем.