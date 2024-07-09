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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23865
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 04:59
#8641
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Цитата:
111:
Круто. Мусульмане, тюрки это сила!

И не говори, прям молодцы, модернизируются:
Цитата:
Муфтий Дагестана шейх Ахмад Абдуллаев упразднил отдел фетв (богословско-правовых заключений) как несоответствующий вызовам времени. Об этом сообщается в Telegram-канале муфтията.

Ранее отдел фетв отказал во введении запрета ношения никабов, не найдя для этого оснований. Постановление противоречило мнению муфтия.

«Было решено упразднить отдел фетв в связи с тем, что отдел не отвечает своевременно на вызовы времени», — пояснили в муфтияте.

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15016
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 06:48
#8642
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Опять кто то в лужу сели. Когда начинают обильно фоты постить , у них в телегах, у нас Марик на НГ сразу шум подымает мол смотрите, смотрите ракеты русские. То тут явно че то не чистое.
Че в больнице делают обломки от демократических американских ракет?


[Исправлено: Vit, 09.07.2024 - 06:49]

[Исправлено: Vit, 09.07.2024 - 07:09]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15016
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 06:59
#8643
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Не кто не разрешает проводить расследование. Как с самолётом мнс 17. Как и в Буче только находят доказательства против запада, так сразу начинают подчищать всю инфу. Идёт информационная война.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5297
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 07:20
#8644
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Цитата:
Vit:
Идёт информационная

Так уже даже показали серийный номер от ракеты Х 101, и израильский военный эксперт в режиме замедления рассмотрел крылья на ракете, которых нет на зенитных ракетах. Правда сказал может электроника заглючила и была ошибка при введении координат, был предельно осторожен

[Исправлено: saba, 09.07.2024 - 08:21]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23865
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 08:20
#8645
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Сейчас фальсификация вышла на запредельный уровень. И дело даже не столько в технологиях, которые конечно супер продвинулись и позволяют сфальсифицировать все что угодно, а дело в цинизме, с которым могут лить в уши любую самую запредельную чушь, помноженную многократно с помощью собственных сми. Я не говорю о какой-то конкретной стороне, я говорю в общем.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23865
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 08:24
#8646
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Многие видели, на что способны нейросети, которые могут делать дипфейк, наложением одного лица на другое. Но на таких видео хотя бы часть - снята. Новейшие технологии позволяют вообще не снимать, изображение или видео могут быть полностью на все 100% сгенерированы.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23865
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 08:26
#8647
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Для примера


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15016
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 08:39
#8648
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Цитата:
maxsaf: Многие видели, на что способны нейросети, которые могут делать дипфейк
О, да видели) Вон Гога сайт показал как девчат раздевать. Ох Гога хулиган оказывается) там почти реально получается фото фейковое.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15016
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 08:40
#8649
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Цитата:
maxsaf:

Про собачек непонял. Они не настоящие?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
698
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 08:45
#8650
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Симпатишно конечно но на полноценный снег не шибко похоже. Больше на вату. В моментах где комки растягиваются и после сжимаются.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15016
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.07.24 - 08:46
#8651
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За то вот это не фейк. До коли Россия это будет терпеть. Хотя взялись в последнее время. Вылавливают уже.
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