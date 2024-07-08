Отправлено: - 18:04

юля елиссева:

в 18 лет человека можно забрать в армию, обучить стрелять, отправить на войну, где ему придется убивать. Но энергетика выпить до 21 года низя!

Цитата:Забота о здоровье. Сдохнет на марш-броске, если на энергетиках сидит.