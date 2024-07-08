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≡ Энергетики запретили продавать подросткам в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49562
Энергетики запретили продавать подросткам в Казахстане
Отправлено: 08.07.24 - 15:12
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В Казахстане введен запрет на продажу энергетических напитков подросткам. Соответствующий закон сегодня подписал президент Касым-Жомарт Токаев. Закон предусматривает введение запрета на реализацию энергетических напитков лицам в возрасте до 21 года.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3406
Re: Энергетики запретили продавать подросткам в Казахстане
Отправлено: 08.07.24 - 15:12
#1
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в 18 лет человека можно забрать в армию, обучить стрелять, отправить на войну, где ему придется убивать. Но энергетика выпить до 21 года низя!
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
83
Re: Энергетики запретили продавать подросткам в Казахстане
Отправлено: 08.07.24 - 15:44
#2
Комментарий удален модератором.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9974
Re: Энергетики запретили продавать подросткам в Казахстане
Отправлено: 08.07.24 - 17:22
#3
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Продавать нельзя,а покупать можно-это очередная лазейка для подстав.
Если хотите что бы закон работал,ответственность должна быть обоюдной.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15011
Энергетики запретили продавать подросткам в Казахстане
Отправлено: 08.07.24 - 17:38
#4
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Цитата:
юля елиссева: выпить до 21 года низя!
Теперь если военный патруль остановит подростка 20 го , то он может сказать. Какая нафиг армия, мне государство ещё не разрешило сигареты, пиво, энергетик а вы мне хотите автомат дать)
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
856
Re: Энергетики запретили продавать подросткам в Казахстане
Отправлено: 08.07.24 - 18:04
#5
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Цитата:
юля елиссева:
в 18 лет человека можно забрать в армию, обучить стрелять, отправить на войну, где ему придется убивать. Но энергетика выпить до 21 года низя!


Забота о здоровье. Сдохнет на марш-броске, если на энергетиках сидит.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1876
Re: Энергетики запретили продавать подросткам в Казахстане
Отправлено: 08.07.24 - 18:31
#6
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Барыги наши заголосили в два горла..для них главное нажива!
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
226
Re: Энергетики запретили продавать подросткам в Казахстане
Отправлено: 08.07.24 - 21:12
#7
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Правильно Парламент РК вынес закон о запрете продажи этих напитков, чтобы дети, подростки, и другие в возрасте до 21 года могли дожить хотя бы до 50-60 лет. Ведь многие дети и подростки, и другие до 21 года физически нездоровы уже в утробе матери, с момента зачатия и не хотят появляться на свет, в силу негативных пристрастий родителей, их зачавших! С виду, вроде бы дети и подростки здоровы, а на самом деле некоторые слабые физически, умственно! Ведь Америка не зря старалась, чтобы развалить СССР. Вспомните инфекционную болезнь "Ковид"! Отсюда все болезни, а болезни по американской методике не лечат, а поддерживают за бюджетные деньги, чтобы биоособь быстро не ушел из жизни! Природа ничего не прощает, поэтому поликлиники, больницы выносят такой вердикт, а гос-во реагирует на это! Лучше профилактика, чем плохой конец жития!
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