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≡ Токаев подписал закон по вопросам игорного бизнеса
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49562
Токаев подписал закон по вопросам игорного бизнеса
Отправлено: 08.07.24 - 18:14
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Президент Казахстана подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, госинспекции труда, госконтроля и исключения излишней законодательной регламентации".
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
856
Re: Токаев подписал закон по вопросам игорного бизнеса
Отправлено: 08.07.24 - 18:14
#1
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Теперь на входе, будут справку требовать с места работы или у них полицейская база будет, с городовым на входе. Глянул удостоверение, пробил по базе, прописку и по социальной базе - занятость проходи...
Или на честном слове бизнес будет. Раз в год облава.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1876
Re: Токаев подписал закон по вопросам игорного бизнеса
Отправлено: 08.07.24 - 18:29
#2
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Цитата:
Закон внедряет ограничительные и стимулирующие нормы, направленные на снижение игровой зависимости населения. Расширен список лиц, которым запрещается участие в азартных играх/пари. К их числу дополнительно отнесены лица, состоящие в Едином реестре должников (электронный банк данных, содержащий сведения о должниках по исполнительным производствам).

Источник:
Цитата:
mks2703:
Теперь на входе, будут справку требовать с места работы или у них полицейская база будет, с городовым на входе. Глянул удостоверение, пробил по базе, прописку и по социальной базе - занятость проходи...

Правильный и нужный закон! Знала одного мужчину, зависимого игромана который был закредитованный по уши, заложил свой дом, заложил родительскую квартиру и всё проиграл..отец свёл счёты с жизнью и он в конце концов на себя наложил руки..
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
226
Re: Токаев подписал закон по вопросам игорного бизнеса
Отправлено: 08.07.24 - 20:55
#3
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Игроманов не излечишь этим законом, тут надо пожестче кару применить, потому что, таких нужно отправлять в психбольницу, т.к., он такой же как курильщик, домашний боксер, алкаш! Нужно такому в вену ввести успокоительное средство, чтобы мозги "встали" на место. Но если не помогают эти средства, то применять принудительный труд, т.к., только труд обезьяну делает человеком!
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