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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=52830#1053638 Закон внедряет ограничительные и стимулирующие нормы, направленные на снижение игровой зависимости населения. Расширен список лиц, которым запрещается участие в азартных играх/пари. К их числу дополнительно отнесены лица, состоящие в Едином реестре должников (электронный банк данных, содержащий сведения о должниках по исполнительным производствам).Источник:

mks2703:

Теперь на входе, будут справку требовать с места работы или у них полицейская база будет, с городовым на входе. Глянул удостоверение, пробил по базе, прописку и по социальной базе - занятость проходи...

Цитата:Цитата:Правильный и нужный закон! Знала одного мужчину, зависимого игромана который был закредитованный по уши, заложил свой дом, заложил родительскую квартиру и всё проиграл..отец свёл счёты с жизнью и он в конце концов на себя наложил руки..