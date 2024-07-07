Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Феодор МАЦУКАТОВ: О светофорном спорте
Феодор МАЦУКАТОВ: О светофорном спорте
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49562
Феодор МАЦУКАТОВ: О светофорном спорте
Отправлено: 07.07.24 - 12:16
В приватных беседах на «светофорную» тему я понял, что о ней осведомлены практически все, разве что за исключением тех, кто по долгу службы обязаны решать такие вопросы. Но есть ощущения, что какой проблема была, такой и останется. Поэтому предлагаю населению Костаная безотлагательно заняться еще одним видом спорта – светофорным.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16252
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О светофорном спорте
Отправлено: 07.07.24 - 12:16
Цитата:
А без этих вот описаний а-ля я у мамы Лев Толстой и в книге про войну буду 30 страниц описывать одно дерево нельзя? ))
Ну графомания же
Заметки темболее заметки с критикой писать нужно коротко, четко и ясно
А умения автора описывать бабушек никому не интересны
вдруг наблюдаю, как с другой стороны улицы бабулька уверенно шагнула вперед на «красный». Худенькая такая, на кривеньких ножках, с покачивающимся в такт ходьбе платьицем, прической в стиле «одуванчик», яркой помадой на сморщенных губках… Короче, само умиление!
А без этих вот описаний а-ля я у мамы Лев Толстой и в книге про войну буду 30 страниц описывать одно дерево нельзя? ))
Ну графомания же
Заметки темболее заметки с критикой писать нужно коротко, четко и ясно
А умения автора описывать бабушек никому не интересны
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 23.08.08
- Сообщений:
- 1001
Феодор МАЦУКАТОВ: О светофорном спорте
Отправлено: 07.07.24 - 12:26
Просто нужно начинать движение, ориентируясь на цвет сигнала, а не на таймер. Согласно ПДД, начинать движение разрешено лишь на зелёный сигнал. Не на жёлтый, не на оранжевый, не на "нолик" и т.п., а на зелёный.
Согласен, качество светофоров паршивое, но есть сигнал, РАЗРЕШАЮЩИЙ движение, а есть ЗАПРЕЩАЮЩИЙ, но информирующий о том, что он скоро сменится на разрешающий. Он не разрешает, он лишь информирует, что скоро разрешит, а некоторым уже невтерпёж, скорее, скорее, надо же 0,5 секунды сэкономить. И это одинаково справедливо как для водителей, так и для пешеходов.
Да, бывает, что и цвета дуркуют, перемигиваются как гирлянды, либо горит красный одновременно с зелёным. В этом случае приходится ориентироваться по другим, работающим светофорам на этом пересечении.
[Исправлено: Undead, 07.07.2024 - 13:30]
Согласен, качество светофоров паршивое, но есть сигнал, РАЗРЕШАЮЩИЙ движение, а есть ЗАПРЕЩАЮЩИЙ, но информирующий о том, что он скоро сменится на разрешающий. Он не разрешает, он лишь информирует, что скоро разрешит, а некоторым уже невтерпёж, скорее, скорее, надо же 0,5 секунды сэкономить. И это одинаково справедливо как для водителей, так и для пешеходов.
Да, бывает, что и цвета дуркуют, перемигиваются как гирлянды, либо горит красный одновременно с зелёным. В этом случае приходится ориентироваться по другим, работающим светофорам на этом пересечении.
[Исправлено: Undead, 07.07.2024 - 13:30]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15011
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О светофорном спорте
Отправлено: 07.07.24 - 12:44
Светофоры как и все электрические приблуды в городе/стране самого плохого качества. Наверно закуплены самые дешёвые у наших китайских друзей. Срок годности не больше года)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39374
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О светофорном спорте
Отправлено: 07.07.24 - 13:15
Как правило мошенники ставят самую низкую цену, акимат на нее клюет и не важно что за светофор там будет, хоть с катафотами, прибыль делится пополам.
Вроде такой у нас бизнес.
Вроде такой у нас бизнес.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6953
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О светофорном спорте
Отправлено: 07.07.24 - 16:02
Конечно,с таймером очень удобно,однако если последний вышел из строя,пусть тогда хотя бы перед жёлтым зелёный начинает ускоренно моргать,тем самым напоминая что проезд закончится. Такое же было раньше, там ничего такого замудренного не было....
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О светофорном спорте
Отправлено: 08.07.24 - 20:11
Цитата:
Зимой на Абая в районе ГАИ светофор дошёл до 0, включил красный. Я остановился и отвернулся по своим делам. Вдруг слышу сигналят активно. Смотрю, а нам горит зелёный, 12 секунд, через дорогу идёт пешеход и прям в середине пути зелёный ему сменился на красный. А водитель поднимавшийся от Наримановки по Абая этих приколов светофора не видел, он увидел только пешехода, который прёт на красный. Соответственно решил агрессивно посигналить "дураку".
Или едешь и возле Солнечного светофор на 7 секундах начинает моргать. Тормозить или ускорятся? Кто его знает, может этот светофор уже и перпендикулярному потоку включил зелёный?
Undead:
Согласно ПДД, начинать движение разрешено лишь на зелёный сигнал
Согласно ПДД, начинать движение разрешено лишь на зелёный сигнал
Зимой на Абая в районе ГАИ светофор дошёл до 0, включил красный. Я остановился и отвернулся по своим делам. Вдруг слышу сигналят активно. Смотрю, а нам горит зелёный, 12 секунд, через дорогу идёт пешеход и прям в середине пути зелёный ему сменился на красный. А водитель поднимавшийся от Наримановки по Абая этих приколов светофора не видел, он увидел только пешехода, который прёт на красный. Соответственно решил агрессивно посигналить "дураку".
Или едешь и возле Солнечного светофор на 7 секундах начинает моргать. Тормозить или ускорятся? Кто его знает, может этот светофор уже и перпендикулярному потоку включил зелёный?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 697
Феодор МАЦУКАТОВ: О светофорном спорте
Отправлено: 08.07.24 - 20:21
Цитата:
abaika95: А умения автора описывать бабушек никому не интересныМне, например, интересны.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10626
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О светофорном спорте
Отправлено: 08.07.24 - 20:45
Цитата:
---Зато грамотно пишет!!! ((((темболее)))
abaika95:
темболее
темболее
---Зато грамотно пишет!!! ((((темболее)))
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О светофорном спорте
Отправлено: 08.07.24 - 23:43
Цитата:
Старые светодиодные скорее всего российские. Есть же филиал Екатеринбургского завода в Астане или совместное предприятие. В прошлом году стали ставить с большими цифрами в районе нефтебазы. Вот те китайские вроде.
Но дело не в светофорах, а в людях. Не могут настроить одинаково, заменить неисправные. Акимат должен бы выкатывать им претензии, но почему-то не делает этого...
Vit:
Наверно закуплены самые дешёвые у наших китайских друзей
Наверно закуплены самые дешёвые у наших китайских друзей
Старые светодиодные скорее всего российские. Есть же филиал Екатеринбургского завода в Астане или совместное предприятие. В прошлом году стали ставить с большими цифрами в районе нефтебазы. Вот те китайские вроде.
Но дело не в светофорах, а в людях. Не могут настроить одинаково, заменить неисправные. Акимат должен бы выкатывать им претензии, но почему-то не делает этого...
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать