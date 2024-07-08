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≡ "Мы тратим в два раза больше, чем зарабатываем": Спикер сената высказался о Нацфонде в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49562
"Мы тратим в два раза больше, чем зарабатываем": Спикер сената высказался о Нацфонде в Казахстане
Отправлено: 08.07.24 - 10:25
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На презентации сборника аналитических материалов по достижению целей устойчивого развития cпикер сената Маулен АШИМБАЕВ, отвечая на вопросы о Национальном фонде, отметил, что сегодня видна разбалансировка бюджета.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23861
Re: "Мы тратим в два раза больше, чем зарабатываем":...
Отправлено: 08.07.24 - 10:25
#1
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Барашков надо разводить, и все наладится :-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6953
Re: "Мы тратим в два раза больше, чем зарабатываем":...
Отправлено: 08.07.24 - 10:38
#2
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Барашков надо разводить, и все наладится 
Есть доля истины в вашем сарказме. У полеводов каждый год этот ритуальный плач про неудавшийся неурожайный год уже поперек горла, главное из года в год им оплачивают издержки, дешевое топливо и семена,но они с постоянным упорством заново сеются. Мне кажется этому пора положить конец
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15011
Re: "Мы тратим в два раза больше, чем зарабатываем":...
Отправлено: 08.07.24 - 12:09
#3
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Цитата:
maxsaf:
Барашков надо разводить, и все наладится

Разводить, производить. Фу, слова какие то ненашенские, иностранные.
Это прошлый век, вы до сих пор этим пользуитесь?
Можно просто штрафы поттянуть ещё. И фуаля. Доходы догонят расходы.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
856
"Мы тратим в два раза больше, чем зарабатываем": Спикер сената высказался о Нацфонде в Казахстане
Отправлено: 08.07.24 - 13:42
#4
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Значит надо зарабатывать. При такой политике банков производства не будет...

[Исправлено: mks2703, 08.07.2024 - 14:47]
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
226
Re: "Мы тратим в два раза больше, чем зарабатываем":...
Отправлено: 08.07.24 - 20:41
#5
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С такими темпами, как говорит спикер Парламента, оскудеет Нацфонд и ЕНПФ. То есть он обеспокоен, что жалостливое Правительство РК бесконтрольно транжирит неприкосновенный запас бюджетных денег, со ссылкой на вынужденность, но это действие является преступным шагом в целях разрушения страны, которая ничего экспортного не производит, а только импортирует из третьих стран за деньги Нацфонда, ЕНПФ! Об этом знает и КНР, который смотрит уже в сторону Казахстана и все считает и не пропускает мимо! А это означает, что оскудеет "подушка выживания". Ведь Нацфонд ведь специально был создан как депозит, который можно расходовать в экстренных случаях по решению всего Парламента РК, а не по решению исполнительной власти РК (Правительства и других). Чтобы экономику поднять надо прекратить выдавать населению деньги в долг, и заставить всех работать физическим трудом, особенно тех, кто уже устал работать умственно! Совершил правонарушение: судом наказать к 200 часам принудительного труда, и затем использовать правонарушителя к самым "грязным" работам, в т.ч. и посадку деревьев в степях гос-ва! Думаю, что за счет принудительного труда правонарушителей, страна из степей превратится в тайгу, с чудесным ландшафтом! Вот тогда никто не скажет живем в штрафостане, а скажут "наконец-то" я сделал для себя выводы и понял, что труд облагораживает человека. Думаю, что штрафы через 6 лет суды не будут применять, поскольку оно не дает положительного эффекта, а вызывает недовольство! А вот принудительный труд и физическое наказание правонарушителей поможет снять стрессы недовольства жизнью, обяжет работать на благо родины, своей семьи и убережет здоровье многих!
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