Re: "Мы тратим в два раза больше, чем зарабатываем":...

Отправлено: - 20:41

С такими темпами, как говорит спикер Парламента, оскудеет Нацфонд и ЕНПФ. То есть он обеспокоен, что жалостливое Правительство РК бесконтрольно транжирит неприкосновенный запас бюджетных денег, со ссылкой на вынужденность, но это действие является преступным шагом в целях разрушения страны, которая ничего экспортного не производит, а только импортирует из третьих стран за деньги Нацфонда, ЕНПФ! Об этом знает и КНР, который смотрит уже в сторону Казахстана и все считает и не пропускает мимо! А это означает, что оскудеет "подушка выживания". Ведь Нацфонд ведь специально был создан как депозит, который можно расходовать в экстренных случаях по решению всего Парламента РК, а не по решению исполнительной власти РК (Правительства и других). Чтобы экономику поднять надо прекратить выдавать населению деньги в долг, и заставить всех работать физическим трудом, особенно тех, кто уже устал работать умственно! Совершил правонарушение: судом наказать к 200 часам принудительного труда, и затем использовать правонарушителя к самым "грязным" работам, в т.ч. и посадку деревьев в степях гос-ва! Думаю, что за счет принудительного труда правонарушителей, страна из степей превратится в тайгу, с чудесным ландшафтом! Вот тогда никто не скажет живем в штрафостане, а скажут "наконец-то" я сделал для себя выводы и понял, что труд облагораживает человека. Думаю, что штрафы через 6 лет суды не будут применять, поскольку оно не дает положительного эффекта, а вызывает недовольство! А вот принудительный труд и физическое наказание правонарушителей поможет снять стрессы недовольства жизнью, обяжет работать на благо родины, своей семьи и убережет здоровье многих!