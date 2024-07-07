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вдруг наблюдаю, как с другой стороны улицы бабулька уверенно шагнула вперед на «красный». Худенькая такая, на кривеньких ножках, с покачивающимся в такт ходьбе платьицем, прической в стиле «одуванчик», яркой помадой на сморщенных губках… Короче, само умиление!

Цитата:А без этих вот описаний а-ля я у мамы Лев Толстой и в книге про войну буду 30 страниц описывать одно дерево нельзя? ))Ну графомания жеЗаметки темболее заметки с критикой писать нужно коротко, четко и ясноА умения автора описывать бабушек никому не интересны