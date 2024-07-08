Отправлено: - 16:40

ПолиграфЪ Боярышников:

канализаторщики!

Цитата:Может лучше по старинке - золотари или ассенизаторы ?А то человек с 1 баллом не сможет запомнить свою профессию.Тем более викисловарь даёт довольно интересное определение этого слова, которое ну никак не вяжется с тупостью.Канализи́рование - Процесс, в ходе которого индивид учится направлять свои первоначально неспецифические побуждения и потребности на специфические способы или […]Процесс, в ходе которого индивид учится направлять свои первоначально неспецифические побуждения и потребности на специфические способы или объекты их удовлетворения . Механизм регуляции социального поведения с целью направления его в определённое русло. О как !