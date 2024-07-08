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≡ Набравший 1 балл на ЕНТ выпускник прославился в Казнете
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49560
Набравший 1 балл на ЕНТ выпускник прославился в Казнете
Отправлено: 08.07.24 - 14:03
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Казахстанский выпускник Ерасыл Уалиев сообщил на своей странице в TikTok, что набрал "рекордный" один балл по результатам Единого национального тестирования (ЕНТ). В качестве доказательства абитуриент выложил в соцсеть фото бланка, на котором зафиксирован результат ЕНТ.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
853
Re: Набравший 1 балл на ЕНТ выпускник прославился в Казнете
Отправлено: 08.07.24 - 14:03
#1
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Понторез. Чувак к успеху шёл. Либо от большого ума, либо родаки помогут...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39365
Re: Набравший 1 балл на ЕНТ выпускник прославился в Казнете
Отправлено: 08.07.24 - 14:18
#2
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Свою тупость перевести в юмор, ну канает..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6953
Re: Набравший 1 балл на ЕНТ выпускник прославился в Казнете
Отправлено: 08.07.24 - 14:37
#3
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Говорят, у самого богатого чиновника страны с его двести миллиардным состоянием всего лишь семь классов образования. Всякое бывает в жизни...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10624
Набравший 1 балл на ЕНТ выпускник прославился в Казнете
Отправлено: 08.07.24 - 14:44
#4
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1873
Re: Набравший 1 балл на ЕНТ выпускник прославился в Казнете
Отправлено: 08.07.24 - 14:54
#5
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Цитата:
Позже выпускник записал видео, где объяснил пользователям, почему решил таким образом сдать тестирование. По словам парня, своим поступком он хотел показать сверстникам, что жизнь не заканчивается после сдачи ЕНТ.

Источник:


Ну стране в коммунальную службу тоже нужны сантехники и канализаторщики!
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
83
Re: Набравший 1 балл на ЕНТ выпускник прославился в Казнете
Отправлено: 08.07.24 - 15:50
#6
Комментарий удален модератором.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
83
Re: Набравший 1 балл на ЕНТ выпускник прославился в Казнете
Отправлено: 08.07.24 - 15:54
#7
Комментарий удален модератором.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
670
Re: Набравший 1 балл на ЕНТ выпускник прославился в Казнете
Отправлено: 08.07.24 - 16:29
#8
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Цитата:
111:
Свою тупость перевести в юмор, ну канает

круче тебя оказался, :lol:
или нет?
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
193
Re: Набравший 1 балл на ЕНТ выпускник прославился в Казнете
Отправлено: 08.07.24 - 16:40
#9
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
канализаторщики!

Может лучше по старинке - золотари или ассенизаторы ?А то человек с 1 баллом не сможет запомнить свою профессию.Тем более викисловарь даёт довольно интересное определение этого слова, которое ну никак не вяжется с тупостью.
Канализи́рование - Процесс, в ходе которого индивид учится направлять свои первоначально неспецифические побуждения и потребности на специфические способы или […]Процесс, в ходе которого индивид учится направлять свои первоначально неспецифические побуждения и потребности на специфические способы или объекты их удовлетворения . Механизм регуляции социального поведения с целью направления его в определённое русло. О как !
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