Отправлено: - 16:02

титанической схватке с нацизмом могут гордиться. Тут уже ни о каких мифах речи быть не может.



То же можно сказать и многом ином, примеры чего легко можете привести вы сами.





Цитата:Автор задал интересный вопрос, кто, журналист или блогер?Тов. Бондаренко хоть раз сказал свое мнение о том, почему сегодня гибнут наши братья в Украине?Нет.Он хоть раз сказал о том, почему Россия напала на Украину и зачем?Нет.Тов. Бондаренко рассказывает только о прошлых президентах, ни слова не говоря о Путине.Тов. Бондаренко кичится прошлой войной, с нацизмом, гордится этим.Ни слова не говоря о сегодняшней войне наших братьев.А вот блогер расскажет об этом.Блогер не молчит.Блогер дает информацию прямо от туда, потому что гибнет его семья, насилуют его жену, убивают его мать.Ему просто нечего терять и тем более бояться.Думаю отличие в том.