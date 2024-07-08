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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Журналист и блогер. Кто кого?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49560
Юрий БОНДАРЕНКО: Журналист и блогер. Кто кого?
Отправлено: 08.07.24 - 16:02
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Очевидно, что нового не бывает без издержек: устная речь, да еще темпераментная и ускоренная, снижает критическое восприятие. Но, думается, главная проблема даже не в этом. А в том, что в мире интернета блогер теснит журналиста-профессионала, а дилетанты отодвигают с авансцены мысли подлинных специалистов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39365
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Журналист и блогер. Кто кого?
Отправлено: 08.07.24 - 16:02
#1
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Цитата:
титанической схватке с нацизмом могут гордиться. Тут уже ни о каких мифах речи быть не может.

То же можно сказать и многом ином, примеры чего легко можете привести вы сами.



Автор задал интересный вопрос, кто, журналист или блогер?
Тов. Бондаренко хоть раз сказал свое мнение о том, почему сегодня гибнут наши братья в Украине?
Нет.
Он хоть раз сказал о том, почему Россия напала на Украину и зачем?
Нет.
Тов. Бондаренко рассказывает только о прошлых президентах, ни слова не говоря о Путине.
Тов. Бондаренко кичится прошлой войной, с нацизмом, гордится этим.
Ни слова не говоря о сегодняшней войне наших братьев.
А вот блогер расскажет об этом.
Блогер не молчит.
Блогер дает информацию прямо от туда, потому что гибнет его семья, насилуют его жену, убивают его мать.
Ему просто нечего терять и тем более бояться.
Думаю отличие в том.
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