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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39365
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.07.24 - 15:32
#8611
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Русский мир.
Сравнять многоэтажку с землей и мирными людьми, а почему бы и нет?
Издание Астра


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39365
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.07.24 - 15:33
#8612
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Уже кто только не смеется над русскими военкорами, которых нагнули и отпинали


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10624
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.07.24 - 15:34
#8613
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Цитата:
111:
Марков, тот самый

---Вот ты сам понял , что выложил ??? Где прячутся генералы ВСУ ??? Где твоя знаменитая ЛОГИКА .Ты , вообще , прочитал , что там написано , прежде , чем опубликовать ? Прочти ещё раз , писатель , и , может поймешь суть . Хотя , врядли .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39365
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.07.24 - 15:36
#8614
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Цитата:
Гога:
Просто обычное фото

Для вас фото обстрелянного украинского ребенка, уже самое обычное, как и воровство у них унитазов.
К этому да, привыкаешь, к смерти, к мародерству
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39365
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.07.24 - 15:37
#8615
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Цитата:
Гога:
Где прячутся генералы ВСУ ???

Ну конечно, там где делают диализ тяжело больным детям!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39365
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.07.24 - 15:40
#8616
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Россияне требуют запустить по мамочкам повторный удар Кинжала


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39365
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.07.24 - 15:41
#8617
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Как все они радуются


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10624
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.07.24 - 15:41
#8618
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Цитата:
111:
вас фото обстрелянного украинского ребенка,

---Откуда ты это взял ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39365
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.07.24 - 15:44
#8619
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Обычное фото, как малыши чудом выжили, когда по ним запустили россияне свои ракеты, говоря что там сидят террористы генералы

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39365
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.07.24 - 15:45
#8620
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Цитата:
Гога:
---Откуда ты это взял ?

Там рядом ссылка, от туда и взял.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39365
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.07.24 - 15:47
#8621
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Самое обычное фото

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39365
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.07.24 - 15:49
#8622
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Самые обычные фото окровавленных россиянами детей


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39365
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.07.24 - 15:50
#8623
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Очередное обычное фото, в принципе нормально для тех, кто выступает за СВО

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39365
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.07.24 - 15:54
#8624
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Обычный кадр из магазина, где Герой СВО убивает топором человека
Эх, русские Герои, такие загадочные..


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10624
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.07.24 - 15:55
#8625
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Цитата:
111:
Там рядом ссылка, от туда и взял.

----Вот пока ты сам это не сфотографируешь лично , ноль твоим ссылкам . Нейросеть и не такое может сделать . Раздеть жену - это мелочи . Тем более вроде тебя спонсировали , что бы ты туда поехал и лично сделал репортаж . Но , слабо . Надоели твои глупости . Ты лучше фото сзади скидывай в своей стр.про Кустанай , где 4 пакета несут впереди в двух руках якобы любимой . А любимый снимает - так как не царское это дело .
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