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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.07.24 - 15:32
Русский мир.
Сравнять многоэтажку с землей и мирными людьми, а почему бы и нет?
Издание Астра
Сравнять многоэтажку с землей и мирными людьми, а почему бы и нет?
Издание Астра
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.07.24 - 15:33
Уже кто только не смеется над русскими военкорами, которых нагнули и отпинали
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.07.24 - 15:34
Цитата:
---Вот ты сам понял , что выложил ??? Где прячутся генералы ВСУ ??? Где твоя знаменитая ЛОГИКА .Ты , вообще , прочитал , что там написано , прежде , чем опубликовать ? Прочти ещё раз , писатель , и , может поймешь суть . Хотя , врядли .
111:
Марков, тот самый
Марков, тот самый
---Вот ты сам понял , что выложил ??? Где прячутся генералы ВСУ ??? Где твоя знаменитая ЛОГИКА .Ты , вообще , прочитал , что там написано , прежде , чем опубликовать ? Прочти ещё раз , писатель , и , может поймешь суть . Хотя , врядли .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.07.24 - 15:36
Цитата:
Для вас фото обстрелянного украинского ребенка, уже самое обычное, как и воровство у них унитазов.
К этому да, привыкаешь, к смерти, к мародерству
Гога:
Просто обычное фото
Просто обычное фото
Для вас фото обстрелянного украинского ребенка, уже самое обычное, как и воровство у них унитазов.
К этому да, привыкаешь, к смерти, к мародерству
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.07.24 - 15:37
Цитата:
Ну конечно, там где делают диализ тяжело больным детям!
Гога:
Где прячутся генералы ВСУ ???
Где прячутся генералы ВСУ ???
Ну конечно, там где делают диализ тяжело больным детям!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.07.24 - 15:40
Россияне требуют запустить по мамочкам повторный удар Кинжала
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.07.24 - 15:41
Как все они радуются
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.07.24 - 15:41
Цитата:
---Откуда ты это взял ?
111:
вас фото обстрелянного украинского ребенка,
вас фото обстрелянного украинского ребенка,
---Откуда ты это взял ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.07.24 - 15:44
Обычное фото, как малыши чудом выжили, когда по ним запустили россияне свои ракеты, говоря что там сидят террористы генералы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.07.24 - 15:45
Цитата:
Там рядом ссылка, от туда и взял.
Гога:
---Откуда ты это взял ?
---Откуда ты это взял ?
Там рядом ссылка, от туда и взял.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.07.24 - 15:47
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.07.24 - 15:49
Самые обычные фото окровавленных россиянами детей
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.07.24 - 15:50
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.07.24 - 15:54
Обычный кадр из магазина, где Герой СВО убивает топором человека
Эх, русские Герои, такие загадочные..
Эх, русские Герои, такие загадочные..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.07.24 - 15:55
Цитата:
----Вот пока ты сам это не сфотографируешь лично , ноль твоим ссылкам . Нейросеть и не такое может сделать . Раздеть жену - это мелочи . Тем более вроде тебя спонсировали , что бы ты туда поехал и лично сделал репортаж . Но , слабо . Надоели твои глупости . Ты лучше фото сзади скидывай в своей стр.про Кустанай , где 4 пакета несут впереди в двух руках якобы любимой . А любимый снимает - так как не царское это дело .
111:
Там рядом ссылка, от туда и взял.
Там рядом ссылка, от туда и взял.
----Вот пока ты сам это не сфотографируешь лично , ноль твоим ссылкам . Нейросеть и не такое может сделать . Раздеть жену - это мелочи . Тем более вроде тебя спонсировали , что бы ты туда поехал и лично сделал репортаж . Но , слабо . Надоели твои глупости . Ты лучше фото сзади скидывай в своей стр.про Кустанай , где 4 пакета несут впереди в двух руках якобы любимой . А любимый снимает - так как не царское это дело .
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