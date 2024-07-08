Отправлено: - 15:55

111:

Там рядом ссылка, от туда и взял.

Цитата:----Вот пока ты сам это не сфотографируешь лично , ноль твоим ссылкам . Нейросеть и не такое может сделать . Раздеть жену - это мелочи . Тем более вроде тебя спонсировали , что бы ты туда поехал и лично сделал репортаж . Но , слабо . Надоели твои глупости . Ты лучше фото сзади скидывай в своей стр.про Кустанай , где 4 пакета несут впереди в двух руках якобы любимой . А любимый снимает - так как не царское это дело .